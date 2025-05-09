英美貿易協議帶來啟示？　美媒：告訴全世界10%關稅是底線

在關稅戰下，美國與盟友英國5月8日宣告達成貿易協議，內容包括美國對英國汽車的進口關稅有條件地從25%減至10%、鋼鋁關稅降至0%等，但保留對英國的10%「對等關稅」。美媒8日形容，協議對英國來說，談不上好協議，也是告知全世界，10%關稅是新的底線。



《華爾街日報》指，若有人能夠與美國達成好協議，那非英國莫屬，因英國對美國是貿易逆差，也買大量美國製造的產品，購買武器，但在8日公布的貿易協議內容，對英國來說也是壞協議，對美出口的關稅由本來在2023年不足2%，至今面臨10%「對等關稅」。

美國對英國汽車的進口關稅從25%減至10%，但設每年入口配額為10萬架，超過配額的進口英國汽車將被徵收25%關稅。

圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮發表講話。（Reuters）

Evercore ISI政策分析師Sarah Bianchi指「10%的底線保持不變，若果連英國都沒有降為零，那麼其他國家也不太可能做到。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美媒採訪時表示，10%的基準稅率適用於那些與美國貿易平衡的國家，也即是最好的情況，「那些存在貿易逆差的國家將被徵收更高的關稅。他們能達到的最好稅率是10%，很大機會是更高。」