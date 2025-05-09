關稅戰｜多角度分析中國經濟與中美貿易談判　四大投行怎麼看？

中國2025年5月初密集出台貨幣寬鬆政策並啟動中美貿易談判，成為全球經濟焦點。野村證券（Nomura）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）及高盛（Goldman Sachs）四大投行通過深度報告，從政策效果、貿易前景、經濟預期等維度展開分析，為市場提供了立體化的觀察視角。



一、貨幣寬鬆政策：多工具協同發力，應對內外挑戰

中國人民銀行5月7日聯合國家金融監督管理總局、中國證監會召開政策吹風會，推出新一輪貨幣寬鬆組合拳，多家投行對政策細節及影響展開解讀。

野村證券指出，此次政策包括50個基點全面降准（釋放1萬億元流動性）、10個基點政策利率下調（7天逆回購利率降至1.4%）、25個基點結構性工具利率下調（含再貸款、PSL及公積金房貸利率），以及1.1萬億元新增再貸款額度（聚焦服務消費、養老、科技及中小企業）。

儘管政策力度略低於野村此前預期的「15個基點政策利率下調」，但多形式利率下調仍有助於降低融資成本，該行維持「四季度再降50個基點RRR及15個基點政策利率」的預測。

摩根士丹利強調，此次政策「略超市場預期」，體現了中國在中美談判前「提振內需信心」的意圖。除總量寬鬆外，結構性工具成為亮點：5000億人民幣服務消費與養老再貸款、3000億人民幣科技再貸款擴容，顯示政策向新經濟與民生領域傾斜。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

該行同意到，房地產領域政策增量有限，國家金融監管總局提及「白名單」已引導6.7萬億人民幣銀行貸款支持房企保交樓，暗示房地產仍依賴現有框架修復。

摩根大通則將此次政策定義為「2024年9月政策轉向的延續」，指出政策工具與去年秋季類似，包括總量寬鬆（RRR降至6.2%）、利率市場化調整（LPR預計隨政策利率下調10個基點）及資本市場支持（保險資金風險因子下調10%以引導長期資金入市）。該行特別提到，證監會提出「支持中央匯金髮揮市場穩定基金作用」，顯示監管層對股市的直接干預意圖。

二、中美貿易談判：從關稅對峙到漸進緩和 前景仍具不確定性

中美將於瑞士舉行今年首次高層貿易談判，成為打破關稅僵局的關鍵節點。摩根士丹利在報告中指出，當前美國對中國商品實際關稅高達107%，談判可能推動關稅「從禁止性（prohibitive）降至高位（elevated）」，預計今年底前平均稅率降至4%左右，同中國可能採取對等減讓。

然而該行強調，鑑於半導體、鋼鐵等產業回流訴求，全面關稅取消「短期內難以實現」，談判更可能聚焦「階段性降稅」與「特定行業豁免」。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

野村證券則警示，即便貨幣政策發力，出口下滑與房地產低迷的「雙重打擊」仍需更激進的財政措施。該行指出，2021年以來房地產危機因出口強勁得以緩解，但當前貨櫃運輸數據顯示出口已現疲態，疊加美國關稅壓力，中國需在養老金改革、財政體系修復等結構性領域突破，而非局限於短期刺激。

高盛的市場即反應分析顯示，談判預期推動風險資產普漲：標普500期貨上漲1%恒生科技指數開盤漲2.2%，但因政策力度未分投資者預期（如逆回購僅降10個基點而非20個基點），午後漲幅收窄，反映市場對「政策強度」與「談判實效」的雙重博弈。

三、經濟增長預測：短期承壓與長期結構調整並存

在增長預期上，國際投行普遍預計2025年中國經濟增速將放緩，但分歧在於政策對沖的效果。

摩根士丹利維持「四季度GDP同比3.7%」的預測，認為關稅衝擊峰值將在下半年顯現，二季度增速或降至4.5%以下。該行強調，儘管11.5萬億人民幣補充財政計劃可能於7月政治局會議推出，但貨幣寬鬆僅能「緩解壓力」，增長核心風險仍來自外部需求萎縮與房地產投資低迷。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

摩根大通則指出，一季度5.4%的GDP增速背後是「內需韌性」支撐，但4月製造業PMI降至2024年以來最低，顯示關稅已衝擊製造業信心。該行預計政策分兩步走：當前以貨幣寬鬆「前置刺激」，下半年加碼財政發力（如3000億人民幣以舊換新補貼擴容），全年RRR累計降幅100個基點、政策利率降30個基點。

野村證券進一步強調結構性挑戰：房地產投資同比下滑與中美脫鈎的疊加效應，可能形成「長期增長拖累」，呼籲中國需在財政體系改革（如保護民營企業）、國際經貿關係修復上採取「超越短期刺激」的舉措。

四、市場與政策聯動：工具創新與風險對沖

除傳統貨幣工具外，各投行意到政策對資本市場與特定行業的定向支持。例如，摩根士丹利提到「保險資金試點擴容」與「股票投資風險因子下調」，預計將引導數千億元長期資金入市；高盛則關到「科技再貸款期限延長至3年」，認為這將降低科創企業融資成本，利好硬科技領域。

在風險提示方面，野村與摩根大通均指出，若談判未能達成實質降稅，或美國將關稅壓力擴展至科技、金融領域，可能引發出口與外資流動的雙重衝擊。高盛的大宗商品分析顯示，鋁價因談判預期下跌、原油上漲，反映市場對「貿易流通修復」與「能源需求韌性」的分歧。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

結語：在「雙軌調整」中尋找平衡

當前中國經濟正處「內部政策寬鬆」與「外部關稅博弈」的關鍵期。四大投行的分析共同揭示：

短期看，貨幣寬鬆與結構性工具可對沖關稅衝擊，但難以解決房地產與全球供應鏈重構的深層問題；中長期看，中美貿易談判的「漸進式緩和」雖可緩解短期壓力，但若缺乏財政改革、開放升級等配套措施，增長韌性仍面臨考驗。

市場需持續關7月政治局會議的財政發力細節，以及中美談判中行業豁免清單的落地進度，這兩大變量或將決定2025年中國經濟「穩增長」的實際成效。

本文獲《智通財經》授權轉載

