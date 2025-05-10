日媒：日本新版防衛白皮書內容曝光 對中俄軍事合作表嚴重關切
撰文：劉耀洋
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日媒5月10日報道，日本2025年版《防衛白皮書》草案內容9日曝光，其中稱北京與俄羅斯加強包括軍事活動在內的合作，是日本國家安全方面我重大關切事項，又指中俄加強干擾他國利用太空的能力，國家和軍方可能參與網路攻擊。
日本共同網10日引述多名相關人士稱，草案提到中國的軍事動向是日本前所未有的最大戰略挑戰，並對中方與俄軍在日本周邊進行聯合飛行和聯合航行表示關切。草案還提及，中國2024年在台灣周邊軍事演習等活動日益頻繁一事。
草案還分析，指朝鮮擁有將核武器搭載於彈道導彈並攻擊日本的能力，並將其視為比以往更加嚴重和迫在眉睫的威脅。
草案稱，日本將迎來戰後最大的考驗，進入新的危機時代，並提到中美競爭激化，以及在東亞發生與俄烏戰爭相同事件的可能性。
據報道，日本2025年版《防衛白皮書》預計最快將於7月報告給內閣會議。
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