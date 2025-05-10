日媒：日本新版防衛白皮書內容曝光　對中俄軍事合作表嚴重關切

日媒5月10日報道，日本2025年版《防衛白皮書》草案內容9日曝光，其中稱北京與俄羅斯加強包括軍事活動在內的合作，是日本國家安全方面我重大關切事項，又指中俄加強干擾他國利用太空的能力，國家和軍方可能參與網路攻擊。



日本共同網10日引述多名相關人士稱，草案提到中國的軍事動向是日本前所未有的最大戰略挑戰，並對中方與俄軍在日本周邊進行聯合飛行和聯合航行表示關切。草案還提及，中國2024年在台灣周邊軍事演習等活動日益頻繁一事。

這張路透社2022年3月24日拍攝的設計圖片中，可以看到中國與俄羅斯國旗。（Reuters）

草案還分析，指朝鮮擁有將核武器搭載於彈道導彈並攻擊日本的能力，並將其視為比以往更加嚴重和迫在眉睫的威脅。

草案稱，日本將迎來戰後最大的考驗，進入新的危機時代，並提到中美競爭激化，以及在東亞發生與俄烏戰爭相同事件的可能性。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

據報道，日本2025年版《防衛白皮書》預計最快將於7月報告給內閣會議。