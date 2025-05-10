中國：能否恢復日本水產品進口　基於獨立取樣監測科學數據

中國外交部發言人林劍5月9日主持例行記者會，回應日本水產品進口相關問題。



日本共同社記者提問指，中日有關部門8日就日本水產品輸華問題進行第三次談判，詢問中國外交部談判是否取得積極進展，以及恢復日本水產品進口的前景。

日本水產品：圖為2023年10月20日，日本海洋生物環境研究所職員在千葉縣御宿町處理福島海鮮的樣本，準備將樣本運往中國、韓國和加拿大多個實驗室進行放射物質分析。（Reuters）

林劍表示5月8日，中國海關總署應約同日方就日本水產品的安全問題進行技術交流，雙方就如何加強水產品的檢驗監測，確保質量安全深入交換意見。

他指中方強調能否恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測一系列科學數據，且日方應切實採取措施，有效保障水產品質量安全，必須滿足中國法律法規要求。日方表示高度重視中方和中國民眾關切，再次確認持續開展對排海國際監測和利益攸關國獨立取樣監測，並將確保日本輸華的水產品符合中方規准。

他稱「中方反對日本單方面啟動排海的立場沒有變化，我們將繼續會同國際社會敦促日方切實履行自身承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格國際監督之下，這是管控排海風險的有效措施。」