韓國總統選舉｜執政國民力量黨否決換人動議　恢復由金文洙參選

英國媒體5月10日報道，韓國執政國民力量黨同日全體黨員投票，否決更換總統候選人的動議，恢復由贏得黨內初選的金文洙代表國民力量黨，參加6月3日舉行的大選。



據路透社報道，金文洙會在11日（周日）截止登記參選限期前，向選委會正式登記成為候選人。

報道指，金文洙早前與前總理、無黨籍總統候選人韓悳洙就候選人合併進行工作層級磋商失敗後，國民力量黨10日決定取消金文洙的黨內總統候選人資格，改為讓韓悳洙參選。

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙（右）與前總理韓悳洙（左）就合併候選人工作進行磋商時握手。（Reuters）

在國民力量黨恢復他的參選資格後，金文洙對這項決定表示歡迎，他在一份聲明中表示：「現在一切都將水到渠成」，並承諾在12日（周一）正式展開競選活動時，尋求團結並建立「大張普」聯盟，以對抗自由民主黨的候選人李在明。

代表自由民主黨參選的李在明已登記參選，李在明現時被視為下屆總統大熱。上任總統尹錫悅去年12月頒布戒嚴令，其後在今年4月遭彈劾罷免，觸法韓國將於6月3日舉行大選。

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙在辯論會上發言。（Reuters）

路透社引述韓國8日（周四）發布的民調指，李在明的支持度大幅領先。假如他的對手是金文洙，李在明的支持度是43%，金文洙僅29%。韓悳洙參選的話，李在明的支持率為44%，韓悳洙則為34%。