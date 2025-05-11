韓國總統選舉｜執政國民力量黨否決換人動議 恢復由金文洙參選
撰文：王海
出版：更新：
英國媒體5月10日報道，韓國執政國民力量黨同日全體黨員投票，否決更換總統候選人的動議，恢復由贏得黨內初選的金文洙代表國民力量黨，參加6月3日舉行的大選。
據路透社報道，金文洙會在11日（周日）截止登記參選限期前，向選委會正式登記成為候選人。
報道指，金文洙早前與前總理、無黨籍總統候選人韓悳洙就候選人合併進行工作層級磋商失敗後，國民力量黨10日決定取消金文洙的黨內總統候選人資格，改為讓韓悳洙參選。
在國民力量黨恢復他的參選資格後，金文洙對這項決定表示歡迎，他在一份聲明中表示：「現在一切都將水到渠成」，並承諾在12日（周一）正式展開競選活動時，尋求團結並建立「大張普」聯盟，以對抗自由民主黨的候選人李在明。
代表自由民主黨參選的李在明已登記參選，李在明現時被視為下屆總統大熱。上任總統尹錫悅去年12月頒布戒嚴令，其後在今年4月遭彈劾罷免，觸法韓國將於6月3日舉行大選。
路透社引述韓國8日（周四）發布的民調指，李在明的支持度大幅領先。假如他的對手是金文洙，李在明的支持度是43%，金文洙僅29%。韓悳洙參選的話，李在明的支持率為44%，韓悳洙則為34%。
韓國總統選舉｜李在明正式登記參選 金文洙候選人資格遭撤銷金正恩：朝鮮出兵援俄是正義 否則韓國將效仿烏克蘭韓國發布新統一白皮書：韓朝連續2年沒貿易 連續4年無人員來往韓國全國法官代表舉行臨時會議 或討論重審李在明案