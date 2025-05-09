韓國全國法官代表舉行臨時會議　或討論重審李在明案

韓國全國法官代表周五（5月9日）將召開臨時會議，討論涉及政治中立和司法公信的問題。具體會議日程和議題待定，但有觀點認為，會上可能就大法院（最高法院）日前將共同民主黨總統候選人李在明涉違反選舉法案發回重審引發的爭議進行討論。



韓聯社9日報道，韓國全國法官代表會議宣布將召開臨時會議，並表示有五分之一以上成員以有必要討論法院「政治中立」被質疑、司法公信力受損等問題為由要求召開臨時會議梳理立場。

2025年4月27日，韓國首爾，圖為李在明獲黨內提名後高舉雙手，他下一步將參加6月3日舉行的總統大選。（Getty）

據悉，法官代表會議內部對是否召開臨時會議及會議議題展開激烈討論。有意見指出，大法院破例迅速審理李在明所涉案件，引發未守政治中立的質疑，代表會議應對此表達遺憾。另有意見指出，會議應指出，共同民主黨公開要求大法院院長曹喜大辭職並推進舉行聽證會，有侵犯司法機關獨立性之嫌。

韓國全國法官代表會議是各級法院的法官代表對司法行政、法官獨立性發表意見、建言獻策的會議機制。

2024年11月15日，韓國首爾，韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，因違反《公職選舉法》被定罪後離開法庭。（Reuters）

韓國《公職選舉法》規定，在候選人登記開始至計票結束，除了犯有將被判處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑以及被監禁的罪行，以及現行犯之外，總統候選人不被拘留或逮捕。