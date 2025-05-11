印巴衝突｜達成停火僅數小時破功？克什米爾傳爆炸聲　兩國互指責

就在印度和巴基斯坦宣布達成停火協議後幾個小時，當地時間5月10日晚間，印控、巴控克什米爾地區均傳出爆炸聲，印巴兩國互相指責對方違反停火協議，但也都呼籲維持協議成果。



綜合路透社、美國有線新聞網絡（CNN）等10日報道，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）當天晚上率先在新聞發布會上指控巴基斯坦在過去幾個小時「屢次違反」雙方早些時候達成的停火協議。唐勇勝稱，印方對此「高度重視」。

「我們呼籲巴基斯坦採取適當措施解決這些違規行為，並以嚴肅負責的態度處理此事。」唐勇勝還說，印度武裝部隊已收到指令，要「嚴厲打擊」任何再次侵犯兩國邊境和實控線的行為，並「正在對這些違規行為作出充分且恰當的回應」。

巴基斯坦新聞與廣播部長塔拉爾隨後則向媒體否認違反停火協議，稱印方指控「毫無根據」。在接受巴基斯坦Geo News採訪時，他說：「巴基斯坦不能、也沒有違反停火協議，我們甚至從未考慮過這樣做。這對我們來說是一個值得慶祝的時刻，人們歡欣鼓舞，因為這是一場勝利。」

2025年5月10日，印度與巴基斯坦同意停火後，印控克什米爾地區上空仍然出現火光（ANI/via REUTERS）

在10日晚播出的電視講話中，巴基斯坦總理謝里夫沒有對印方指控作出回應，但表示巴基斯坦同意停火是為了維護該地區的和平。他說，巴方希望所有與印度懸而未決的問題，包括印度水資源分配問題、克什米爾問題，都能通過和平對話得到解決。

到10日深夜，巴基斯坦外交部回應說，印度「在部分地區」違反停火協議，但巴基斯坦武裝部隊以「負責任和克制」的態度處理了局勢。

巴基斯坦外交部呼籲地面部隊保持克制，「我們認為，任何影響停火順利實施的問題都應通過適當級別的溝通予以解決」。聲明補充，巴方「仍致力於忠實履行」與印度達成的停火協議。

巴基斯坦外交部並未說明其稱印方違反停火協議的細節。但CNN此前報道稱，其獲取的來自巴控克什米爾地區的視頻顯示，10日傍晚當地傳出多聲爆炸聲，空中還有疑似發射物的紅色光點。CNN稱，據一名當地政府消息人士說，爆炸是印方越過實控線發起的攻擊。

另據央視新聞引述「安全消息人士」消息，巴基斯坦防空系統10日晚在白沙瓦機場附近擊落一架印度無人機。

印巴衝突：2025年5月10日，印度與巴基斯坦同意停火後，巴基斯坦有民眾上街慶祝（REUTERS）

印度媒體10日也報道稱，在協議簽署後，印控克什米爾地區的斯利那加和查謨居民仍聽到了爆炸聲，兩地隨後採取停電措施。地區官員奧馬爾·阿卜杜勒（Omar Abdullah）在社交媒體發文稱，斯利那加市中心的防空系統進入作戰狀態。目前尚無人員傷亡報告。

對此，有專家認為，在宣布停火後仍有交火的情況，其實是可以預期的。「有時，當局勢降級時，就會發生這種情況。」據美國戰略與預算評估中心（CSBA）非常駐高級研究員拉爾瓦尼（Sameer Lalwani）說，2019年印巴發生武裝衝突時，也曾有過類似的先例。

也有專家稱，考慮到停火協議的達成本身就有些「倉促」，維持停火預計將面臨挑戰。「停火協議是倉促達成的，而且是在緊張局勢達到頂峰的時刻。印度對該協議的解讀似乎與美國和巴基斯坦不同，而且它很可能並不熱衷於其所呼籲的更廣泛的談判。」美國智庫威爾遜中心南亞研究所所長庫格爾曼（Michael Kugelman）在X上寫道。

圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮發表講話。（Reuters）

此前，美國總統特朗普10日率先在其自創社交平台Truth Social上宣布了印度和巴基斯坦達成停火協議的消息，印巴兩國官員隨後確認了該消息。特朗普稱，談判由美國「主持」。但美媒觀察，印度試圖淡化美方所稱的斡旋作用，指出此次停火由印巴直接達成。巴基斯坦副總理兼外長達爾則透露，參與斡旋的國家有「三十多個」。

本文獲觀察者網授權轉載

