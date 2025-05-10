印巴衝突｜兩核武國交鋒　誰可介入調解？外媒點名「這些國家」

印巴衝突愈演愈烈，巴基斯坦軍方5月10日對印度發起軍事行動，緊張局勢進一步升級。英媒此前引述專家稱，國際社會對新一輪印巴衝突袖手旁觀是非常危險的行為，聯合國安理會5大常任理事國應更積極介入緩和印巴之間緊張的關係；另外，卡塔爾、沙特、阿聯猶等波斯灣國家也與印巴關係密切，或會加大調停力道。



英國廣播公司（BBC）9日報道，倫敦國王學院（King’s College London）學者Ayesha Siddiqa表示，這輪印巴衝突是兩國首次在沒有任何外部勢力在監督，或者強力要求他停止下進行。

報道稱，兩國過去的衝突中，美國和某些大國皆會向雙方施壓，要求緩和局勢。然而，這次美國副總統萬斯（JD Vance）已明言美國不會介入衝突，其他國家也未有積極進行調解。不過巴基斯坦防長10日明言，只有美國才可以在印巴問題上扮演有效角色。

印巴衝突持續，圖為2025年5月10日,，一個社交媒體流傳的片段截圖顯示，巴基斯坦城市拉瓦平第（Rawalpindi）有設施發生爆炸後，現場冒出火光及濃煙。（Reuters）

BBC首先點名美國，除非美方更積極介入，否則印巴這兩個擁核國可能繼續互相指摘，難以緩和局勢；報道亦有點名中國，稱中方一方面與巴基斯坦有密切的經濟與軍事聯繫，另一方面，中國也是印度的第2大貿易夥伴，有足夠的實力介入調停。

上海國際事務專家沈丁立則告訴BBC，聯合國安理會其他常任理事國也應介入助印巴緊張關係降溫，例如對4月發生的克什米爾槍擊事件展開可信調查，以解決印度的擔憂。

2024年10月16日，聯合國安理會(United Nations Security Council）在位於美國紐約市的聯合國總部就加沙局勢舉行會議。（Reuters）

報道稱，除了上述國家外，波斯灣國家也與印巴關係密切，有能力進行調停，例如沙特過去提供數十億美元貸款，協助巴基斯坦度過經濟危機，更約260萬左右的巴基斯坦人在沙特生活與工作。

事實上，沙特外長朱拜爾（Adel Al-Jubeir）甚至已在7日與9日，分別出訪新德里（Delhi）及伊斯蘭堡（Islamabad）。

圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

然而，印巴關係截至10日仍未有降溫跡象，自巴基斯坦軍方發起軍事行動後，兩軍互相發動攻擊，並造成多人死傷。