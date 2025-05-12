菲律賓中期選舉今舉行　或決定薩拉命運　兩大政治家族激烈競爭

菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）沒有參加中期選舉，但選舉結果可能對她保住職位，甚至參加2028年總統選舉起到關鍵作用。



菲律賓5月12日舉行中期選舉。此次選舉將改選超過1萬8200個職務，其中最受關注的是參議院的半數席位，12名勝選者將決定薩拉的命運。

馬可斯家族和杜特爾特家族曾在2022年大選中短暫結盟，但選後雙方漸行漸遠並最終決裂。薩拉去年底恫言要暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）後，多名議員對她發起彈劾。她將於7月面對彈劾案，她已否認所有指控。

儘管如此，薩拉仍被視為2028年總統大選的有力候選人。如果杜特爾特陣營的候選人表現出色，可能會幫助薩拉挺過彈劾案，並為她競選總統提供支持。

2024年11月25日，菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte ）在眾議院就其辦公室涉嫌挪用公款接受調查。（Reuters）

杜特爾特被捕逆轉形勢 小馬可斯改變競選策略

小馬可斯這邊也不好過。民調機構「亞洲脈動」4月16日發佈的民調結果顯示，全菲律賓2400名受訪者中，僅25%對小馬可斯的表現感到滿意。

薩拉的父親、前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）4月被逮捕和移交國際刑事法院一事，也扭轉了形勢。《海峽時報》（The Strait Times）引述分析師的話指出，此事激起了杜特爾特陣營競選的積極勢頭，讓馬可斯陣營意識到，他們無法承受與杜特爾特家族的緊張關係升級。

小馬可斯做出了改變。星期三（7日）在馬尼拉舉行的集會上，小馬可斯沒有攻擊杜特爾特家族。相反，他呼籲團結，並闡述他將如何應對菲律賓面臨的問題，即物價上漲、腐敗和貧困。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

他說：「這次選舉將指引我們的政府、我們的社會，引領我們摯愛的菲律賓走向未來。」

菲律賓德拉薩大學 (DLSU) 副教授博爾哈說：「若杜特爾特家族在政治上被閹割，馬可斯陣營將佔據主導地位……不過，杜特爾特家族的魅力或許能贏過馬可斯陣營。」

無視關稅貿易戰 菲選民關心溫飽

近期在澳洲、加拿大和新加坡舉行的大選中，選民對美國關稅戰的擔憂，對尋求連任的執政黨起到助力，但貿易對菲律賓選民來說不是一個大問題。他們眼中的大問題是物價上漲、糧食安全和就業問題。

馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）高級研究員尤辛科告訴《日經新聞》（Nikkei Asia）：「溫飽始終主導着選舉討論。」

不過他認為，選民對候選人的政策提案只是了解皮毛。「他們沒有機會反思和討論政策及立法提案。因此，大多數候選人一旦當選，就可以為所欲為。」