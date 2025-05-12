一文看懂中美關稅變化：最終加徵多少？降多少？

5月12日下午3時，A股收盤之後，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》正式公布。中美雙方承諾於5月14日前採取舉措，同步調整關稅稅率。

關鍵問題在於，關稅新政生效後，中美雙邊加徵關稅水平到底是多少？本次降幅有多大？



先說結論：中國將在90天內將美國商品加徵關稅從125%降至10%，美國將在90天內將對中國商品加徵關稅從145%降至30%，雙方降幅相同。

商務部發言人12日下午發表的談話對此作出了清晰解釋：「本次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。」

中美本次採取的舉措，其實都分為兩步。

中美貿易談判：圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

我們逐個來看，先看美方。

（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；

這意味着，美方在4月2日對華加徵的34%的「對等關稅」中，其中24%的加徵關稅暫定實施，10%的加徵關稅則繼續保留。

（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

這意味着，美方由於遭到中方反制而進一步加徵的關稅，也就是分別於4月8日和4月9日將對華「對等關稅」稅率從第一輪的34%先後提升至84%和125%，兩次提升幅度分別是50%和41%，都在這次得到取消。

一個簡單的數學算式是：50%+41%=91%。這也就是商務部今天所說的，「美方取消了共計91%的加徵關稅」。

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

中方的舉措，也與美方的相對應。

（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；

這首先意味着，對美方「對等關稅」的關稅反制措施中，中方比照美方舉措，對於最初對美商品加徵的34%關稅，暫停24%，保留其中的10%。

第二，「稅委會公告2025年第5號」提到，將對美國進口商品加徵的關稅由34%提高至84%；「稅委會公告2025年第6號」提到，將對美國進口商品加徵的關稅由84%提高至125%，同時也是在這次公告中明確強調了對於美國若再加徵關稅，「中方將不予理會」。

這也就意味着，中方兩次對美進行反制而加徵的關稅稅率，50%和41%，都在本次談判後降了回來。這也對應了商務部發言人所說的「中方相應取消了91%的反制關稅」。

值得注意的是，雖然雙方降幅相同，但最終加徵關稅水平其實並不一致。

這是因為，今年以來，美方以芬太尼問題為由，兩次對中國輸美產品加徵關稅，累計已額外加徵20%關稅。而美方對華加徵的這20%關稅，在本次聯合聲明中沒有提及，意味着依然有效。

當然，中方也分別於今年兩次宣佈對部分美國進口商品加徵關稅，例如2月宣布「對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅」；3月宣布「對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅」。

同樣，這兩次反制而加徵的關稅，也不在本次調整加徵關稅的範圍之內。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰出席中瑞雙邊會談時聽取發言。（Reuters）

總而言之，在本輪中美關稅談判之後，美方自4月2日後對華加徵關稅也降低至10%，但加上此前以芬太尼問題為由加徵的20%，最終加徵關稅水平為30%。而中方於4月2日後對美加徵關稅降低為10%，但仍保留因反制美方藉口芬太尼問題濫施關稅，而採取的對美方部分輸華商品所加徵的關稅。

同樣值得注意的，還有中方的第二個舉措：「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。」

什麼是「非關稅反制舉措」？舉個例子，4月9日，中方宣布「將6家美國企業列入不可靠實體清單，將12家美國實體列入出口管制管控名單」，這就是其中一種非關稅反制舉措。

取消相關舉措，無疑是對推進中美恢復正常經貿關係的重要一步。這也表明，面對美方採取的舉措表示出的誠意，中方的立場也如此前所強調的那樣，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底」。

「希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。」商務部發言人12日強調。

文章轉載自深圳衛視直新聞

