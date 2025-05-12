中美關稅談判5重點：設協商機制　美稱看到與中國達採購協議機會

中美官員在瑞士日內瓦舉行經貿會談後發布聯合聲明，兩方同意90天內大降關稅115%。根據中美雙方說法，兩方還將建立機制，繼續協商經貿議題。美國財長貝森特（Scott Bessent）稱雙方均不想「脫鈎」，他又指看到磋商或能走向與華達成「採購協議」。



綜合美國財長貝森特的說法，有關這次中美談判的重點包括：

1) 經過「熱烈」討論後同意減關稅

據貝森特所指，兩方是在經過「熱烈」（robust）討論後同意減關稅，同意各減115%關稅。

中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。

2) 未來設協商機制

中美的聯合聲明提到雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商，中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是貝森特和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer），協商可在中國、美國，或雙方商定的第3國進行。

3) 磋商或走向與中國達成「採購協議」

貝森特稱雙方都不想出現相當於貿易禁運的局面，美方希望看到中國對美國商品更加開放，他又談到磋商或走向與中國達成「採購協議」（purchasing agreements）。

他指「我們認為，透過採購協議有可能平衡雙邊貿易逆差」。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

4) 討論芬太尼問題

貝森特也談到於這次談判中，雙方在芬太尼問題有熱烈討論，並在下一步行動上有具成效的磋商。

5) 無討論貨幣問題

據貝森特指，中美在這次談判上沒有討論貨幣問題。彭博社的報道形容這是「有趣」的一點，因人民幣一直是特朗普的敏感話題，他曾多次指責北京透過貶值人民幣促進出口。