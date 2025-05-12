特朗普：或赴土耳其參加俄烏談判 澤連斯基：歡迎
撰文：成依華 蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日談到他或到土耳其參加俄羅斯和烏克蘭談判的可能性。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示歡迎，希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會「迴避會晤」。
特朗普即將出訪中東，包括沙特阿拉伯、阿聯酋與卡塔爾，他12日向傳媒談到在土耳其舉行的俄烏會晤，指可能會取得良好結果。
他稱「我想過飛去那裏。我不知道周四（5月15日）我會去哪裏。我有很多會議，但我其實一直在考慮飛過去。如果我認為能成事的話，我想還是有可能，但我們必須把它完成。」
澤連斯基同日表示，如果特朗普能與一同出席這次會議，所有烏克蘭人民都會非常感激，認為這是正確的想法，相信可促成很多改變。他又稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）可主持「最高級別的會晤」。
俄羅斯總統普京之前在11日發表聲明，提議俄烏雙方於15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。他說談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。 烏克蘭總統澤連斯基之後表示，準備好15日與普京會面。