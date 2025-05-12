特朗普：或赴土耳其參加俄烏談判　澤連斯基：歡迎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日談到他或到土耳其參加俄羅斯和烏克蘭談判的可能性。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示歡迎，希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會「迴避會晤」。



圖為2019年12月10日，左起：烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍及俄羅斯總統普京在巴黎就烏克蘭東部問題舉行四方會談。同場還有德國總理默克爾。（Reuters）

特朗普即將出訪中東，包括沙特阿拉伯、阿聯酋與卡塔爾，他12日向傳媒談到在土耳其舉行的俄烏會晤，指可能會取得良好結果。

他稱「我想過飛去那裏。我不知道周四（5月15日）我會去哪裏。我有很多會議，但我其實一直在考慮飛過去。如果我認為能成事的話，我想還是有可能，但我們必須把它完成。」

圖為2025年2月11日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在馬來西亞發表講話。（Reuters）

澤連斯基同日表示，如果特朗普能與一同出席這次會議，所有烏克蘭人民都會非常感激，認為這是正確的想法，相信可促成很多改變。他又稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）可主持「最高級別的會晤」。

俄羅斯總統普京之前在11日發表聲明，提議俄烏雙方於15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。他說談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。 烏克蘭總統澤連斯基之後表示，準備好15日與普京會面。