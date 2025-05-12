特朗普再訪中東　專家：三國冀獲安全保障　再向美國「課金」

分析人士表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將訪問的三個中東國家，正競相將其對特朗普的影響力轉化為切實利益。



特朗普將在周二至五（5月13日至16日）訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋，這將是特朗普第二總統任期內首次出訪中東。

美媒周日（11日）報道，這三個國家與特朗普建立了私人關係，並共同承諾向美國進行數萬億美元的投資，同時將自己定位為特朗普力圖解決的加沙地帶衝突、俄羅斯和烏克蘭戰爭，以及伊朗核問題的關鍵調解人。

分析：沙特和其他波斯灣國家最希望獲得安全保障

報道稱，鑑於特朗普奉行的交易型外交政策，這三個國家將大有可為。沙特、卡塔爾和阿聯酋有各自的優先事項以及對美國的期望和實現期望的方法。

圖為2018年3月20日，特朗普在白宮與到訪的沙特王儲穆罕默德會面。（Getty Images）

沙特政治和經濟評論員謝哈比（Ali Shihabi）表示，沙特和其他波斯灣國家最希望從特朗普的訪問獲得的是安全保障。

謝哈比說：「波斯灣國家尋求美國對該地區穩定的安全承諾。特朗普有很多優先事項，而眾所周知他很快就會失去興趣……它們希望他能繼續參與中東事務。」

去年，美國和沙特接近敲定一項具有里程碑意義的防禦與貿易協定，但由於沙特堅持要求以色列致力於巴勒斯坦建國道路，該協議陷入停滯。

歐亞集團中東和北非事務總監馬克薩德（Firas Maksad）認為，無論沙特和以色列關係正常化與否，特朗普都可能推進重大交易，他稱沙以關係正常化已經「死亡」。

利雅德方面也在尋求美國合作發展民用核計劃，但因沙特堅持在國內進行鈾濃縮，引發美國和以色列對核擴散的擔憂，導致這項計劃受阻。

特朗普上一個位任期時曾推動以色列與沙特關係正常化。圖為2025年4月7日，他在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

如果白宮支持沙特核計劃，或能讓美國公司取得利潤豐厚的合同。

尋求在人工智能（AI）方面佔據主導地位的阿聯酋資金雄厚，把投資視為加強與美國關係和確保回報戰略的核心。作為全球人均最富裕的國家之一，阿聯酋已承諾向美國投資數萬億美元。阿聯酋首都阿布扎比甚至自詡為「資本之都」。

今年3月，阿聯酋宣布一項為期10年、總額1.4萬億美元的投資計劃，重點關注AI、半導體、製造業和能源領域。阿聯酋駐華盛頓大使館稱，阿聯酋目前在美國的投資總額已達1萬億美元。

卡塔爾是與美國建立最正式安全關係的波斯灣國家。它擁有美國在中東最大的軍事基地，美國國務院稱卡塔爾對美國在中東的軍事行動「無可替代」。

去年，美國悄然與卡塔爾達成一項協議，將美國在卡塔爾烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的使用期限延長10年。卡塔爾也修訂1992年與美國簽署的國防合作協議，旨在進一步加強兩國的安全夥伴關係。

2022年，拜登政府還將卡塔爾指定為「主要非北約盟友」，這一稱號授予與美國軍方保持戰略合作關係的親密盟友。

拜登執政期間，曾宣布將卡塔爾列為「主要非北約盟友」。事實上，多哈方面在多場衝突中一直扮演調解人角色。圖為拜登與卡塔爾埃米爾阿勒薩尼會晤。（Twitter@@POTUS）

從加沙地帶衝突到阿富汗戰爭，卡塔爾一直是多場衝突的關鍵調解人。專家表示，這是卡塔爾努力在華盛頓保持影響力的一部分。

數名美國官員透露，特朗普政府計劃接受由卡塔爾王室贈予的一架波音747-8型飛機，並將這架飛機升級為美國總統專機「空軍一號」。

美國廣播公司（ABC）周日（5月11日）上午報道，特朗普出訪中東三國時將宣布卡塔爾捐贈這架飛機的消息。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在一份聲明中說：「任何外國政府送的禮物都會在完全遵守所有適用法律的情況下接收。特朗普政府致力於完全透明。」

《紐約時報》報道，這架豪華飛機將成為美國政府有史以來，收到的最有價值的外國禮物之一。

2025年4月11日，美國佛羅里達州西棕櫚灘，特朗普搭乘空軍一號飛往棕櫚灘國際機場的途中，向媒體發表講話。（Reuters）

兩名知情的美國高級官員表示，這架波音747-8飛機在特朗普總統離任後，將被捐贈給他的總統圖書館，這意味着特朗普即使在總統任期結束後，仍可能繼續使用這架飛機。

消費者權益保護團體「公共公民」（Public Citizen）聯合主席韋斯曼（Robert Weissman）說：「即使是發生在一個貪污腐敗的總統任期內，這還是令人震驚的。」他說：「這清楚表明，在特朗普領導下的美國外交政策是可以被收買的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

