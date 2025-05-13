習近平出席中國—拉美國家論壇　宣布將提供660億貸款

中國國家主席習近平5月13日在北京出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式，並發表主旨講話。他歡迎各國領導人來華共商雙邊合作與發展，同時宣布向拉美提供660億元人民幣（約714億港元）信貸資金額度，支持拉美和加勒比國家發展。此外，他還宣布中方決定首批向拉美和加勒比地區五個國家實施免簽政策。



習近平在主旨講話中談及中拉關係，指雙邊關係始於16世紀，他讚賞拉美和加勒比建交國始終堅持一個中國原則，強調世界面臨百年未有之大變局，地緣政治和陣營對抗湧動，單邊主義、保護主義增長，雙方應攜手應對。

習近平提出與拉美和加勒比國家攜手啟動五大工程，包括中方將進口更多拉方優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資；同時向拉方提供660億元人民幣信貸資金額度，支持拉美和加勒比國家發展，又會深化雙方在基礎設施、農業糧食、能源礦產等傳統領域合作，拓展清潔能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作。

2025年5月13日，中國北京，圖為中國國家主席習近平出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇並同與會各國領導人合影。（新華社）

習近平還強調，中方將在實施免簽政策對同時，適時擴大對地區國家覆蓋範圍，進一步便利雙方人員的友好往來，並在未來三年，中方將每年邀請300名拉共體成員國政黨幹部來華考察訪問，交流治國理政經驗，還提議中方支持拉美和加勒比國家擴大在多邊舞台上的影響，一起堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。