王毅談習近平訪拉美　稱中國願與美國繼續保持對話管控分歧

中共中央政治局委員、外交部長王毅11月23日就中國國家主席習近平訪拉美表示，中方願意與美國繼續保持對話, 管控分歧, 拓展合作, 努力實現中美關係穩定、 健康和可持續發展。



習近平出席完亞太經合組織會議、 二十國集團領導人峰會，結束對秘魯和巴西的國事訪問後 返回北京。

根據中國政府網站，王毅稱，中國對美政策保持穩定與連續性，中方始終秉持相互尊重, 和平共處, 合作共贏的原則, 致力於探索中美正確相處之道, 同時堅定維護自身主權、 安全和發展利益, 體現中國的責任和擔當。

王毅表示, 出席多邊會議期間密集舉行雙邊會見，鞏固擴大全球夥伴關係，這是近年來習近平主席出訪的一大特色，習近平不辭辛勞地舉行10多場雙邊會見，既有一衣帶水的近鄰，也有萬里之遙的遠親，既鞏固強化同全球南方國家的團結，也穩定改善同西方國家關係，其中最受國際社會矚目的是中美元首利馬會晤。