日產汽車遭遇25年來最大虧損　將於全球關閉7間廠房裁員20000人

日產汽車公司（Nissan）寫下約25年來最嚴重的虧損，宣布將關閉全球七間工廠和裁員2萬人，相當於集團員工總數約15%。日產同時表示，將中國以外的全球產能減少約三成，由去年度的350萬輛，減至2027財年的250萬輛，以應對當前的危機。



彭博社報道，日產汽車公司（Nissan）5月13日公布的業績顯示，公司去年4月至今年3月的財政年度，淨虧損達到6709億日元（約354.37億港元），創下1999年以來的最糟紀錄。公司並未發布2025至2026財政年度的盈利預測。

2025年3月24日，泰國曼谷，第46屆曼谷國際車展（Bangkok International Motor Show）上展示日產汽車的標誌。（Reuters）

為加快企業重組，日產計劃在2027財年之前將17間工廠減至10間，並將年產能從去年的350萬輛縮減至250萬輛。

此外，公司也確認將裁員2萬人，包括此前已宣布的9000個崗位，以節省約5000億日元（約264.09億港元）成本。

這家陷入困境的日本車企在美國和中國兩大市場因車型老化失去競爭力，業務轉型困難重重。年初，與本田的合併談判破裂後，日產已宣布大規模裁員、削減產能，並更換多名高管，急尋新出路。

2025年5月13日，日本橫濱，日產汽車（Nissan）行政總裁埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在公司總部出席2024財政年度業績發布會。（Reuters）

美國政府變幻莫測的貿易政策也正持續衝擊全球汽車產業。多間知名汽車品牌如斯泰蘭蒂斯（Stellantis）與平治（Mercedes-Benz）已取消發布盈利預測，日本主要車企也紛紛示警。豐田預計兩個月內將遭受1800億日元（約95.08億港元）營業利潤損失，萬事得（Mazda）更暫停全年業績指引，並預計僅4月就將損失100億日元（約5.28億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

