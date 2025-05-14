英媒：英美貿易協議欲將中國擠出英國供應鏈 中方不滿
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）5月8日共同宣布達成貿易協議，其中還包括對英國鋼鐵與製藥產業施加嚴格的供應鏈安全要求。有英媒周二報道，中方對相關條款感不滿，認為這是企圖將中國產品排擠出英國供應鏈的舉動。
報道稱，英美兩國達成的貿易協議中提到，英國需迅速滿足美國對供應鏈安全及相關生產設施所有權的要求，才能獲鋼鐵與汽車的關稅減免。
報道引述英國官員表示，特朗普已明確表示，相關條件針對的是中國。該協議指出，對英商品的關稅減免將取決於第232條調查，該調查旨在判斷特定進口產品是否及如何影響美國家安全。
對此，中國外交部告訴英媒指，國與國之間的協議不應針對第三方或損害第三方利益，並強調這是一項「基本原則」。
中國宏觀經濟研究院高級研究員張燕生分析，美國料會在與其他國家的貿易談判中，強迫對方接受類似條款以孤立中方，並指這種「毒藥條款」（poison pill clause）比關稅還惡劣。
他表示，中方應該就此向英國直截了當地提出不滿，但不用急於報復，因為問題在於美國，其他國家只是次要角色。而有關解決該問題的討論，應該在與美國的貿易談判中進行。
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