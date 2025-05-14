中美互降關稅生效　中企遇「爆單潮」趕工　港口料下週出貨高峰

中國與美國就貿易問題達成共識，決定大減關稅90天，互削115%，自5月14日生效，據內地傳媒報道，關稅下降後「爆單潮」開始出現，外貿企業爭相向中企下單，趕在這90天暫緩期內買貨，也有不少跨境電商企業第一時間下調商品價格，大量訂單隨之湧入。



央視新聞報道，在關稅調整後，深圳一家跨境電商企業14日中午就把一款戶外躺椅的平台售價從109.99美元，改回之前的69.99美元，來自美國的訂單紛至沓來。

另一家生產汽車維修設備的深圳企業，負責人指之前中斷聯繫的美國客戶紛紛打電話、發電郵，要求他們重新啟動發貨，他要催促上下遊供應商連夜加班趕工，以保證最快時間出貨。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

《證券時報》也指，浙江一家生產廚房用品的外貿企業正讓工人加班，增加生產力，該企業有逾七成產品是出口到美國。

報道談到船公司也漲價，6月運去美國西部的大櫃運輸價已升至6000美元，有常跑鹽田港路線的貨櫃車司機稱「今天感覺能接的訂單明顯多了，比之前多了20%左右，應該就是中美會談的影響，美國那邊開始搶貨，中國工廠就是搶運貨。」

報道又引述長三角某港口的相關人士指，預計下週或出現港口的發貨高峰期。

在未來90天內，美國對華商品關稅會由本來的145%減至30%，中國對美貨品關稅則由125%降至10%。由於中美會在90天內繼續談判，90天後的關稅會再有什麼變化，尚未可知。

2025年5月12日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地登機前往中東。（Reuters）

高盛分析師Philip Sun向外媒ZeroHedge表示，「想像一下90天的關稅暫緩，中國出口商和美國進口商會有多急切地爭相下單？」

他又指「我們處於高度不確定的世界，誰會知道90天後會發生什麼？沃爾瑪（Walmart）等國際巨頭應否試圖增加存貨，把聖誕物品也存起，或者不只是2025年的，甚至是2026年的？」

他認為在未來90天，中國出口將非常火爆，搶先交易（Frontrunning）就是關鍵詞。