歐盟據報不續簽烏克蘭「免關稅」協議　擬向烏農產品徵關稅

歐盟在烏克蘭受俄羅斯入侵後進一步豁免部份關稅，令原本就簽署自由貿易協定的雙方在免關稅方向上更近一步，不過這項對大部份烏產品免關稅的貿易協議將在6月6日屆滿。英媒周三（5月14日）引述外交官員指，歐盟近期向各成員國致函一項新的「過渡計劃」以接替原來協議，擬議大幅度削減有關烏克蘭農產品的免稅額度，即較此前相比，對烏農產品加徵關稅。



報道指，這項「過渡計劃」的想法源於歐盟成員國中的波蘭保護本國農民舉動，而波蘭在2023年就推動在本國禁止進口烏克蘭的農產品，還呼籲歐洲進行杯葛，責稱烏克蘭農產品壓低國內價格。而歐盟在此後突然做出暫停的決定。

2024年9月27日，烏克蘭Sviatohirsk，圖為一輛農用機械在田野上收割農產品。（Getty）

這項在2022年建立的歐盟對烏克蘭免關稅貿易協議，主要適用烏克蘭的廉價家禽、小麥和糖等農產品，而其中大部份借道歐盟出口到非洲和亞洲。

歐盟委員會發言人則證實不會續簽一事，因歐盟正在審查目前協議，還與基輔方面進行談判，強調若未能成事，將研究過渡措施。

出口農產品是烏克蘭收入的一大來源，報道引述基輔指，按照2022年之前的關稅協議行事，將令烏克蘭之後每年的收入減少約35億歐元（約305億港元）。