巴西據報擬首次發行人民幣債卷　冀加強對華關係

巴西媒體5月14日引述巴西政府官員指，當局正考慮首次在中國發行以人民幣計價的主權債券，不過目前仍處於草案，尚未對此做出最終決定，亦未知在何時落實。路透社就分析，巴西正積極尋求深化與中國的合作關係，以應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對全球發起貿易戰。



這項境外發行方在中國發行的以人民幣計價的主權債券，通常被稱為「熊貓債券」。路透社引述消息人士指，考慮到中國金融市場正不斷擴大，發行熊貓債券是一個合理的選項，而巴西財政部一向會評估在美元以外其他貨幣發行債券的機會。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前結束對中國的訪問，期間雙方簽署了逾30項合作協議，涵蓋交通運輸、港口等多個領域。中國和巴西央行還簽署一項為期五年、規模達1900億元人民幣（約2057億港元）的貨幣互換協議。

圖為2023年4月，中國國家主席習近平與巴西總統盧拉在北京人民大會堂握手。（Reuters）

盧拉周二就解釋貨幣互換協議，稱此舉並非與美元對抗，而是希望找到一種不依賴單一貨幣進行貿易的解決方案。

不過，巴西財政部重申將繼續以發行美元債券為重點，藉此維持有效的主權收益率曲線，並為本國企業發行債券提供參考基準。