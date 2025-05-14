美媒：憂中美貿易戰影響農產品輸華　中國在南美建巨型碼頭應對

中國與美國近年爆發貿易戰，早在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任期以來，美國便開始揮舞「關稅大棒」，《華爾街時報》與《紐約時報》指，北京近年來在南美「大興土木」，建造巨型碼頭及配套基礎設施，以確保所需農產品能夠按時按量、順利飄洋過海到中國。



報道指在諸多農產品當中，大豆是中國進口的重中之重，例如美國去年就出口給中國超過2,700萬噸，價值128億美元的大豆。大豆運到中國後絕大部份會成為豬、牛、家禽等動物的糧食，供應中國的生肉市場。

2025年5月10日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）近日拍了一段30秒的廣告回應美國總統特朗普（Donald Trump）的高關稅政策。紐瑟姆向美國民眾發出警告，特朗普的貿易政策將導致美國港口業務萎縮，零售商貨架清空，甚至讓美國失落貴為世界最大經濟體的地位。該廣告將於本週末在霍士新聞台（Fox News）播出。（X@GavinNewsom）

特朗普在成為總統後，包括大豆在內的農產品出口受打擊，例如在他的第一個任期內，巴西因美國大豆輸華減少而得利，取代美國對中國的出口。華盛頓戰略與國際研究中心的數據顯示，2017年至2024年間，中國自巴西進口大豆增加35%至7,300萬噸，對美國進口大豆減少14%至2,700萬噸。

除了確保產能外，中國還需要足夠的運力應付大豆輸華，適合的港口以及配套的物流設施也成為重點。巴西向中國供應約70%的大豆。約有30%的貨物透過巴西的桑托斯港（Santos）運送，較少部份通過巴拉那瓜港和北部巴卡雷納港、伊塔基港。

報道就指出，早在2014年就進入巴西市場的中國國企——中糧集團現正桑托斯港建造北京在中國境外最大的出口碼頭，以管理粟米、糖和大豆的運輸。如若建成，相較通過第三方港口進行大豆運輸，自己運輸的成本會減少15%。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

桑托斯港的承運能力在現時備受考驗，去年的貨物吞吐量達到了創紀錄的1.8億噸，其中約60%都是農產品。根據物流諮詢公司Macroinfra的數據，巴西超過90%的農產品散貨出口港口的運力已被使用，超過了85%的營運安全上限。

2022年3月，中糧集團通過競拍獲得桑托斯港STS11碼頭的25年經營權，解決這一問題。這項總投資約2.85億美元的STS11碼頭項目於2023年開啟建設改造，今年3月底正式啟動營運，預計明年可以滿負荷運轉，屆時其現有的年出口能力將從450萬噸被推高至1400萬噸。擴建後的STS11碼頭將成為桑托斯港最大的碼頭之一。

美國彭博社2024年底在一篇分析中糧集團海外布局的報道中指出，桑托斯港STS11碼頭與鐵路的連接使其運輸成本比卡車更低，讓中糧集團在巴西主要產區採購大豆和玉米等更具競爭力。此外，它還將降低了該集團因倉庫短缺或運輸延誤而支付額外高昂費用的概率。

除此之外，《紐約時報》就指，中國在過去十年中向巴西的倉庫、鐵路、港口和其他基礎設施投入了大量資金，以將更多的巴西農產品搬到中國船上。

2025年1月31日，巴西桑托斯港，圖為中國買下營運權的STS11碼頭上，可見大豆倉庫及施工工地。（Reuters）

例如，中國交通建設集團上海航道局巴西公司在2012年起就負責在巴西第二大港巴拉那瓜港清淤維護和基建疏浚工作，將這港口的最大通航船舶從5萬噸級升至10萬噸級，中國招商局港口控股有限公司在2018年收購就收購了巴西第二大港巴拉那瓜港的集裝箱碼頭營運公司；中國中鐵參與修建一條連接巴西中部農業帶與巴西東部和北部港口的鐵路；中遠海運集團在秘魯修建了一個深水巨型港口，以加快亞洲和南美洲之間的貿易；中國政府還與該地區政府討論修建一條跨度極大的鐵路，連接秘魯的太平洋沿岸和巴西大西洋沿岸港口。