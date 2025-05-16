泰國法院就曼谷審計署大樓坍塌案向17名涉案人員發逮捕令
撰文：羅保熙
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法新社報導，曼谷員警部隊首長Siam Boonsom於 5月15日表示，泰國法院周四對涉及國家審計署在建大樓坍塌事故的3個團體、共17人簽發逮捕令，涉嫌專業疏忽導致他人死亡。
緬甸今年3月發生7.7級地震，曼谷震感明顯，30層高的國家審計署大樓瞬間倒塌。這也是該次地震中曼谷唯一坍塌的建築，引發外界對其建築品質的質疑。
綜合外媒報導，當地警方準備申請逮捕17名涉案人員，其中包括工程師、項目管理和建築承包商高管。警方僅公佈其中一人的身份，是泰國最大建築公司義大利—泰國發展公司（ITD）前董事長本猜（Premchai Karnasuta）。
本猜是泰國建築業大亨，曾在2021年因無證持有槍支、協助偷獵保護動物等罪名，獲判監禁16個月。
當局調查發現，倒塌大樓的設計違反安全標準，電梯井有結構缺陷，混凝土與鋼材品質不合標準。這宗塌樓除了有92人死亡，另有9人受傷，4人仍然下落不明。
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