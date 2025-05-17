穆迪奪美國AAA評級　特朗普前顧問斥「離譜」　長期債息恐走高

三大信用評級機構穆迪（Moody’s）下調美國的主權信用評級，從「AAA」下調一級至「Aa1」，成為最後一家摘除美國頂級AAA信評的三大信評機構。白宮通訊主任反斥穆迪的經濟學家持「反特朗普」政治立場，有特朗普前經濟顧問則指穆迪此舉「離譜」。



史丹福大學金融學教授、前穆迪董事會成員Darrell Duffie表示：「這基本上進一步證明美國債務過多。」「國會必須嚴格約束自己，要不增加收入，要不減少支出。」

對沖基金Tolou資本管理首席執行官Spencer Hakimian表示，如果沒有經濟面消息可以增加對美債的避險需求，長期美債收益率可能會因這個降級消息而走高。

面對大批美國國債將於6月到期，長期債息進一步增加正是特朗普最不想看見的一幕。

特朗普（Donald Trump, 又譯川普）的前高級經濟顧問、傳統基金會經濟學家斯摩爾（Stephen Moore）稱此舉 「離譜」。他說：「如果美國支持的政府債券不是AAA級資產，那麽什麽才是呢？」

白宮通訊主任Steven Cheung則在社交媒體批評穆迪經濟學家Mark Zandi政治立場是反特朗普。