美國失最後AAA信用評級　穆迪：政府財赤嚴重　下調評級至Aa1

英國媒體5月16日報道，評級機構穆迪（Moody's）將美國信用評級從「AAA」下調一級至「Aa1」，主要是由於美國政府債務持續增加導致龐大「財赤」和利率上升，穆迪成為最後一家摘除美國頂級AAA信評的三大信評機構，也意味美國徹底告別頂級AAA信評俱樂部。



據路透社報道，穆迪於一年多前已將美國信用評等展望下調至「負面」，目前展望為「穩定」。穆迪在一份聲明中指，雖然承認美國擁有強大的經濟和金融實力，但認為實力已無法完全抵消財政指標的下滑。

特朗普的就職典禮2025年1月20日在美國國會山莊內的圓形大廳上演，圖為1月20日清晨的國會山莊外貌（REUTERS）

穆迪表示，失控的政府預算赤字代表美國政府將不斷增加借貸，長期而言這將推高利率。該公司在3月的報告中表示，即使在分析師的最佳情境預測下，美國政府的財政弱勢仍將持續下去。

報道指，另外兩大評級機構，標準普爾（Standard & Poor's）和惠譽（Fitch）分別已於2011年及2023年將美國的信用評級從頂級的AAA水平下調。穆迪將美國的信用評級下調至Aa1，與奧地利和芬蘭同級。

2014年5月21日，美國紐約，圖為國際知名信用評等機構穆迪（Moody's）辦公大樓。（Getty）

穆迪在一份聲明中寫道：「美國過去多屆政府和國會都未能就扭轉年度巨額財政赤字和利息成本不斷上升趨勢的措施達成共識。我們不認為現屆國會提出的財政方案，能夠在未來數年帶來必要的支出減少和赤字控制。」