韓國大選在即　尹錫悅宣布退出國民力量黨　籲支持金文洙

韓國總統大選將於6月3日舉行，保守派、執政國民力量黨選情落後。韓國前總統尹錫悅周六（5月17日）宣布退出國民力量黨，並呼籲選民支持該黨總統候選人金文洙。



因戒嚴風波遭彈劾下台、現正面對內亂罪刑事審訊的尹錫悅，在社交平台Facebook上發文稱：「我今天將退出國民力量黨。」他還引用古代朝鮮名將李舜臣的典故，形容自己將在沒有職權的情況下為黨效力：「雖然退了黨，但我將『白衣從軍』，繼續捍衛自由和國家主權。」

韓國總統尹錫悅2025年3月8日離開首爾拘留所（Reuters）

2025年5月8日，韓國首爾，執政國民力量黨總統候選人金文洙在辯論會上發言。（Reuters）

尹錫悅指出，韓國正處於自由民主體制存亡攸關的關鍵十字路口：「我和金文洙候選人一樣渴望總統大選勝利，是因為韓國的命運取決於這場選舉。沒有自由民主，就沒有可持續的經濟發展、國民幸福和安全。」

國民力量黨月初曾表示放棄總統候選人金文洙，重啟提名程序，但幾個小時後再次改變立場，宣布恢復前勞動部長金文洙的提名。

民調機構蓋洛普16日發佈的一份最新民調顯示，共同民主黨總統候選人李在明以51%的支持率領先，國民力量候選人金文洙29%，改革新黨候選人李俊錫則為8%。

總統候選人將於18日晚間舉行2小時的首場電視辯論，就經濟政策展開交鋒。