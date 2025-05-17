貿易戰｜特朗普：印度願取消所有對美商品關稅　不急於達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月16日表示，印度已提出願意取消對美國商品的所有關稅，但他並不急於達成貿易協議。



特朗普16日接受霍士新聞（Fox News）訪問時談到美國與各貿易夥伴的貿易、關稅談判，稱他正尋求削減各國對美方的貿易壁壘，並一度以印度作爲例子。

特朗普指出，印度的貿易壁壘幾乎讓做生意變得不可能，並突然透露：「你知道他們（印度）願意為美國降低100%的關稅嗎？」

當被問及協議的具體時間表時，特朗普僅簡短回應稱，很快就會有成果，但他並不急於達成協議。

2025年5月6日，美國總統特朗普（Doanld Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室參加中東特使威特科夫（Steve Witkoff，不在圖中）的宣誓就職儀式。（Reuters）

彭博社報道，特朗普早前在出訪中東期間曾發表類似的話，聲稱印度已提出取消對美國進口產品的所有關稅。

不過，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）15日已表示，與美國談判仍在進行中，且仍未確定最終協議。