印巴衝突｜科技重塑空戰局面？　外媒：近身纏鬥變為超遠距離作戰

印度與巴基斯坦歷經數日衝突後在5月10日停火，雙方由一開始的控制線駁火升級互派戰機對決，有報道早前指7日到戰況嚴峻，共有125架戰機參與，歷時1小時才結束。美國新聞周刊（Newsweek）就分析，今次局面相較二戰空戰大為不同，依託於科技對武器開發的幫助，現代空戰由以往的近身纏鬥（Dogflight，又譯空中格鬥、鬥狗）變為超視距（beyond-visual-range，BVR）作戰。



儘管印度否認在空戰中折損，但外界透露有6架印度戰機被擊落，包括法國的「陣風」。報道就點出，這場空戰中，雙方使用的戰機部份進口不同國家，例如巴基斯坦稱使用的是中國出口的殲-10C，並且這些戰機搭載前沿武器，例如先進雷達與導彈，而這加擴了傳統意義上空戰範疇。

印巴緊張局勢升溫，圖為2025年5月9日，巴基斯坦一名準軍人在卡拉奇港附近持機關槍戒備。（Reuters）

美國電影《壯志凌雲》（Top Gun）向觀眾揭露空戰中的戰機依靠近距離纏鬥，飛行員通過高超飛行技巧在閃轉騰挪間調整機槍角度，以擊中敵機。不過此種情況則由現時的遠距離打擊所取代，外界指當時印巴戰機距離約150公里，無發生纏鬥的可能。

而美國空軍官員、國防分析師John Stillion在2015年報告指，早在20年前的波斯灣戰爭中，這一空戰局面就已改變，各國對戰機的機動性重視程度降低。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）的軍用航空高級研究員巴里（Douglas Barrie）就點出「中國、美國以及多個歐洲國家」極為重視空戰中，「戰術、作戰程序、武器以及行之有效的作戰細節。」

報道引述英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員Walter Ladwig指，理想情況下，可在數百公里外用空對空導彈摧毀敵機。他還強調，愈來愈多的專家試圖經此以評估中國戰機與西方戰機在作戰中究竟孰優孰劣。

報道認為中國戰機的發展或引致西方擔憂，還引述皇家聯合軍事研究所2020年研究，指中國在戰機研發中，由進口俄羅斯轉向自主開發，並在部份關鍵領域領先俄羅斯。