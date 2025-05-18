哈馬斯據報願意釋放9名人質換取60天停火

繼以色列日前加強對加沙攻勢之際，哈馬斯與以色列談判團隊在美國與卡塔爾斡旋下於5月17日在多哈舉行談判，討論停火與釋放人質。英國廣播公司（BBC）引述巴勒斯坦官員指，哈馬斯已同意釋放9名人質，以換取60日停火和巴人囚犯獲釋。



報道指，哈馬斯還提議容許每日有400輛運送人道物資的貨車進入加沙，以及撤離在加沙的病人。以色列就要求哈馬斯，提供所有剩餘人質的生存證明和詳細資料。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）指，哈馬斯是在以軍向加沙展新一輪攻勢後同意重返談判桌，並尋求就人質問題達成協議，有別於一直以來的頑固立場。

路透社則引述哈馬斯領導層的媒體顧問Taher Al-Nono指，哈馬斯談判就議題持開放態度，且「不設先決條件」，不過有消息人士又指，今次談判未有進展，雙方仍堅持各自立場。

2025年5月17日，加沙的巴勒斯坦人坐在以色列空襲現場，圖中是流離失所者所住的帳篷。（Reuters）

以色列哈馬斯早在今年3月開展停火，但一度暫停，據停火協議，哈馬斯應釋放前年突襲以色列中俘虜的人質，；以色列則主張會繼續行動，直至哈馬斯解散。

加沙民防部門說，自上周四以來，以軍在加沙各地的空襲已造成至少300人死亡，其中在過去48小時，加沙北部就有超過200人喪生。而加沙媒體辦公室則稱，過去48小時，加沙北部已有超過30萬巴勒斯坦人流離失所，以軍的行動摧毀1千間房屋。