以色列猛轟加沙單日逾百巴人亡　哈馬斯：正與美國討論和平方案

以色列5月15日加強空襲加沙，單日造成至少144名巴人死亡，傷亡有持續上升之勢。而巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）接受英媒專訪時證實，組織正與美國直接討論加沙和平方案。



半島電視台（Al Jazeera）周四報道，加沙衞生部門稱，當地南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）自周三到翌日凌晨遭以軍一系列的襲擊，造成至少61人死亡；當地北部城市傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的醫療診所亦遭攻擊，至少15人死亡、數人受傷。

報道稱，以軍襲擊了多個民用設施，包括加沙南北兩處至少3間醫院，以及位於汗尤尼斯的9間房屋。

2025年5月15日， 以色列空襲後加沙北部城市傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）後，當地煙霧瀰漫。（Reuters）

英國天空新聞（Sky News）日前發布與哈馬斯高層官員納伊姆（Basem Naim）進行的專訪，他在訪問中表示，組織已通過調解員以及某些美國政府人士，向美方透露了哈馬斯擬議的和平協議。

納伊姆指出，哈馬斯協議中呼籲交換戰俘、以色列全面撤軍、允許所有援助物資進入加沙並在不強制移民的情況下重建當地。他強調，哈馬斯已接受埃及提出和平提議，該提議包括討論組建一個獨立、政治上中立的機構來管理加沙地帶。

2025年5月15日，在以色列空襲加沙後，受傷的巴人在當地南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的醫院向於空襲中喪生的親人告別。（Reuters）

納伊姆認為美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）有能力施壓以色列達成協議，並指只要他做到這一點，哈馬斯願意與美方實現地區和平。