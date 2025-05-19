經兩個月全面封鎖　以色列允許部分糧食進入加沙

以色列總理辦公室說，在面臨越來越大的壓力要求解除兩個多月前實施的全面封鎖後，以色列將允許「基本數量」的糧食進入加沙地帶。



法新社報導，以色列總理辦公室星期天（5月18日）說，在軍方建議下，「以色列將批准一定數量的基本食品進入加沙，以確保不會在該地出現饑荒危機」。

聲明指出，若加沙發生饑荒，恐將危及以色列的新一輪軍事行動。以方也強調將「採取行動防止哈馬斯奪取人道援助」。 以色列自3月2日起實施封鎖，旨在迫使哈馬斯作出讓步。但聯合國機構已多次警告，加沙正面臨食物、清潔飲水、燃料和藥品的嚴重短缺。

以軍同天早些時候表明，軍隊已「在加沙南北兩地展開廣泛地面行動」，並「部署在關鍵位置」。

這輪加強的攻勢於上星期六（17日）展開。以色列說，行動目標是營救人質及擊敗哈馬斯。與此同時，雙方在卡塔爾展開間接談判。

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱，談判代表正「竭盡所能爭取達成協議——無論是根據『威特科夫框架』，或作為結束戰事的一部分」。威特科夫（Steve Witkoff）是美國中東特使，參與相關磋商。

以色列方面稱，協定內容將包括「釋放所有人質、將哈馬斯武裝分子流放、以及解除加沙地帶武裝」。

2025年4月19日，圖為內塔尼亞胡發表講話，誓言繼續以軍在加沙行動。（截圖自X@netanyahu）

自3月以色列恢復攻勢、兩個月停火協議破裂以來，經卡塔爾、埃及和美國斡旋的談判始終未達成突破。

內塔尼亞胡堅持要「徹底打敗哈馬斯」後才結束戰爭，而哈馬斯則拒絕解除武裝。

一名知情的哈馬斯談判人員說，組織願意「在達成全面和永久停火協議的前提下，一次性釋放所有以色列人質」。但以方「希望哈馬斯分一到兩批釋放人質，換取臨時停火」。

星期天下午，以色列南部響起空襲警報。以軍稱從加沙發射的兩枚火箭中有一枚被攔截。隨後以軍下達對加沙部分地區的疏散命令，並警告將「對所有火箭發射的地點發動猛烈打擊」。

加沙民防發言人巴薩爾說，截至星期天下午，已有至少50人在當天以軍持續空襲中喪生。在加沙南部阿爾毛瓦西地區一個流離失所者帳篷區的空襲中，22人死亡，另有至少100人受傷。 以軍聲明稱，過去一周的一輪「初步打擊」中，軍方已打擊「加沙地帶670多個哈馬斯恐怖目標」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

