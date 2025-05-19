世衛大會連續9年拒絕涉台灣提案　中國外交部：謀獨挑釁注定失敗

世界衛生組織（WHO）連續第9年阻止台灣參加世界衛生大會（WHA）後，中國外交部周一（19日）表示，台獨是絕路，謀獨挑釁注定失敗。



第78屆世界衛生大會總務委員會和全會周一分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程，這是世衛大會連續第9年拒絕所謂涉台提案。

中國外交部發言人在聲明中稱，在台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動的問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

發言人稱，台灣在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

外交部稱，中方高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。

發言人指，在《國際衛生條例》框架下，台灣地區同世衛組織和各國的信息交流機制是暢通和完善的，能夠及時獲取世衛組織發布的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報，這些都充分說明，中方在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上是誠心誠意，台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道是充分和暢通的，台灣人民的健康權利是有保障的，所謂「國際防疫體系缺口」純屬政治謊言。

中方稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部份的事實，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢，「台獨」是絕路，謀「獨」挑釁注定失敗。