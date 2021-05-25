世衛大會拒絕將邀請台灣出席提案納入議程　中方促停止干涉內政

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-25 09:07

第74屆世界衛生大會總務委員會和全會5月24日分別通過決定，拒絕將邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會的提案納入大會議程。這是世衛大會連續第五年拒絕涉台提案。中方促請有關國家停止借台灣問題干涉中國內政。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使發言表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，涉台提案違反《聯合國憲章》宗旨和原則，違反聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議所確認的一個中國原則，違反世衛組織《組織法》和世衛大會《議事規則》，是非法、無效的。台灣地區參與世衛大會必須按照一個中國原則、通過兩岸協商處理。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台參與世衛大會的政治基礎不復存在。

陳旭表示，在一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。疫情發生以來，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情信息260次，批准台灣地區衛生專家多次參加世衛組織技術活動、數次接受世衛組織秘書處疫情信息通報，根本不存在所謂「國際防疫體系缺口」。

陳旭強調，世衛大會對涉台問題早有定論，個別國家執意提交涉台提案，損害了國際抗疫合作和廣大成員國的共同利益。有關國家應停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，停止干擾大會正常秩序。

會後，陳旭向記者表示，新冠肺炎疫情持續蔓延，廣大成員國期待本次大會繼續聚焦國際抗疫合作。個別國家執意搞涉台提案，嚴重違反聯大和世衛大會有關決議所確認的一個中國原則，遭到絕大多數國家的反對。在本次大會開幕前夕，已有150多個國家通過外交渠道、80多個國家專門致函世衛組織，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會。事實一再證明，搞涉台提案不得人心。任何企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的分裂圖謀註定不會得逞。

針對台灣當局就未能以觀察員身份參加世衛大會提出抗議一事，中國外交部發言人趙立堅同日表示，民進黨當局炒作所謂參加世衛大會問題，真實目的是「以疫謀獨」，我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。