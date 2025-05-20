日本開心樂園餐掀CHIIKAWA之亂　麥當勞：第3波販售或喊停

日本麥當勞推出附送人氣動漫CHIIKAWA「吉伊卡哇」（ちいかわ）與Minecraft聯乘玩具的開心樂園餐引發換購熱潮。某些「粉絲」和疑似「黃牛黨」在購買套餐後，把食品直接遺棄在餐店內，拍賣網站上也出現高價轉售公仔的資訊。麥當勞表示，由於反應過於熱烈，30日的第3波販售可能喊停。



麥當勞表示，由於反應太過熱烈，原訂30日開始的第3波商品販售，有可能不實施販售。

CHIIKAWA第1波商品原本預料22日結束販售，但開賣2天就有許多門市提早售罄。第2波商品預計23日販售，將推出4款新的玩具，預料又會引發搶購。

開心樂園餐的售價為510至540日圓，但所有4種「Chiikawa」玩具在二手市場應用程式上的標價都在3,000日圓左右。

日本麥當勞5月16日起推出附送人氣動漫CHIIKAWA與Minecraft聯乘玩具的開心樂園餐，雖然快餐店已限購4個套餐，但仍引發混亂。有粉絲及疑似「黃牛黨」在購買套餐後，把食品直接遺棄在餐店內。經過周末的混亂，到5月18日，日本麥當勞宣布提早結束這輪銷售活動。

網上有畫面可見，日本麥當勞分店內被遺下大堆外賣早餐，有人把套餐食品完封不動留在櫃檯、店內，甚至丟進垃圾桶，只拿走玩具。有照片可見疑似「黃牛」以大膠袋裝走大量開心樂園餐玩具。換購亂象也阻礙一般食客點餐，有民眾指，分店出現商品售罄、點餐等候時間長達30分鐘等情況。不少日本民眾譴責浪費食品行為，餐店一片混亂，呼籲麥當勞早日結束活動。

日本麥當勞四款Chiikawa「吉伊卡哇」聯乘開心樂園玩具在網上被炒賣。

影片:日本麥當勞分店內大量開心樂園餐食品被棄店內

為防止轉售，麥當勞對玩具進行了數量限制，規定每人限購四個套餐，並在官網發出警告，「請勿購買用於轉售、轉售或任何其他商業用途的玩具」。但網上早有大量代購預售及放售相關玩具。

事件引發當地民眾不滿。X出現不少日文帖文抱怨：「已經被代購坑了」、「希望他們消失一會兒！！」等憤怒的聲音，以及「它們被以高價轉售，真是令人憤怒」。有人直指是中國黃牛黨搶購玩具炒賣，當場棄置食品。

周末期間，許多門市的玩具均已售罄，日本麥當勞18日在其官網上發布了「提前結束銷售」的通知。民眾擔心「第二彈」CHIIKAWA玩具開心樂園餐將於5月23至29日推出，各地分店恐再次出現混亂。

二手購物平台也可見有日本代購提供「預訂」開心樂園餐玩具，第一彈全套四款索價180港元，第二彈全套四款則200港元。

本港二手購物平台也可見有日本代購提供「預訂」開心樂園餐玩具，第一彈全套四款索價180港元，第二彈全套四款則200港元。