CHIIKAWA海港城│自稱職員指3情況非粉絲亦獲放行：感覺黃牛變真粉

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔昨日（15日）正式開售，為打擊「黃牛黨」、「排隊黨」亂象，確保排隊人士是真粉絲，職員會向排隊人士問有關CHIIKAWA問題，答錯就會被請走。有自稱限定店職員的網民於社交平台發文分享昨日與「黃牛黨」大戰經歷，指出「每個helper都有幾條自己收埋好勁嘅問題，掉返轉頭我都唔識」。



不過他稱職員並非不通情理，3種情況下即使非真粉絲或幫人購買，職員也會寬鬆放行，包括「有讀書（認識CHIIKAWA資料）」、「被幫的人」曾否在社交媒體發布有關CHIIKAWA東西等。



《香港01記者》已向主辦單位查詢，正等候回覆。



有限定店職員於網上發文分享昨日與「黃牛黨」大戰的經歷，指出「每個helper都有幾條自己收埋好勁嘅問題，掉返轉頭我都唔識」。（資料圖片）

自稱職員分享3種情況非粉絲獲放行

該職員於Threads發文指出，由於收到大量投訴懷疑有人買CHIIKAWA公仔後炒賣，為避免事情發生，主辦單位必須確認排隊人士認識作品才放行，問問題一環並無標準答案。基本上所有職員「都係超熟書」，「每個helper都有幾條自己收埋好勁嘅問題，掉返轉頭我都唔識」，部份題目已在社交平台上流傳。

樓主之後分享當日有3個個案即使非「真粉絲」亦獲放行，其中1名懷疑是「黃牛黨」的50多歲伯伯，他問對方「小八屋企有咩家俬？」，伯伯回答「小八咁窮，屋企會有咩家俬呀」，他認為「有種感覺係黃牛變真粉，至少呢幾個鐘佢有讀書」，故放行入場。

樓主指出，3種情況下即使非真粉絲，職員也會寬鬆放行。（資料圖片）

幫忙排隊的男友及媽媽出示證明

樓主又分享有男生幫女友購買公仔，並不懂有關CHIIKAWA內容，職員會要求查看其女友Instagram，證明是情侶關係之餘，亦會查看有否發布有關CHIIKAWA東西，若有就會放行，「有個之後改口，話其實自己仲追緊，大佬你講大話，點放你？」。

另外，排隊人士中亦有媽媽是幫女兒購買，女兒預感排隊時會有難關，「一早執定個痛袋（掛滿人物徽章和玩偶等周邊的包包）畀媽咪孭住」，職員檢查了母女WhatsApp對話內容，「呢啲咁sweet嘅故仔，係咁以問啲簡單問題就放佢啦」。

樓主說，排隊人士中有媽媽是幫女兒購買，「呢啲咁sweet嘅故仔，係咁以問啲簡單問題就放佢啦」。（資料圖片）

百人僅3人答中問題 樓主讚：阿姐容許做得咁狠

樓主表示，昨日（15日）有1個區域100名排隊人士中只有3人正確回答問題，「呢樣嘢我都真心要讚阿姐容許我哋做得咁狠」，而主辦單位只容許電子支付，「黃牛黨」只有微信支付及支付寶，「重複同一個銀碼短時間交易係會封account，咁樣都令到一班黃牛完成唔到成個交易，咁我都要請佢走啦」。

樓主認為，「今次黃牛提早大舉入侵」，最大原因是留意到喜愛CHIIKAWA的群組「吹雞一齊排隊」，故「黃牛黨」提早1天開始排隊，「早你24個鐘同你玩燒時間，連主辦都措手不及」，提醒「下次都係人少少自己傾喇」。

樓主說，「CHIIKAWA嘅世界真係好有愛」，很多粉絲買完公仔後主動留在場做義工，保護負責問問題的女職員，另有很多真粉絲揹上掛有很多公仔的袋，「阪急係普通嘢，成袋小八招財貓真心第一次見」。

不過目前帖文已無法瀏覽，未知是否被刪除。