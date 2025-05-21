利比亞首都一醫院發現58具身份不明屍體

當地時間5月19日，利比亞當局透露，在首都的黎波里南部一民兵組織控制的阿布薩利姆地區醫院太平間內發現了58具身份不明屍體，這些屍體此前已被存放了較長時間。



根據中新社，路透社援引利比亞內政部的聲明表示，該醫院由利比亞總統委員會下屬的維持穩定部隊控制，維持穩定部隊為利比亞最具影響力的民兵組織之一。據利比亞內政部方面披露，這些屍體一直被存放於此，且「長時間未被通知司法部門或相關警察部門」。目前，法醫採樣和法律程序正在進行中。

此次事件是在利比亞首都緊張局勢加劇的情況下發生的。本月12日，因維持穩定部隊的負責人阿卜杜勒·加尼·阿爾-基克利(Abdul Ghani al-Kikli)遇刺身亡，利比亞首都的黎波里隨後發生武裝衝突。據媒體報道，阿布薩利姆地區此前一直是維持穩定部隊的所在地。14日，經過多方努力，利比亞民族統一政府宣佈，衝突各方即日起停火。

2011年卡扎菲政權被推翻後，利比亞政局持續動盪。2014年以來，得到聯合國承認的民族統一政府與支持它的武裝力量控制西部部分地區，國民代表大會與「國民軍」結盟，控制東部和南部大部分地區，雙方形成割據之勢。