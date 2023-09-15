利比亞災情嚴竣　無國界醫生派員評估災情急贈物資

撰文：外部來稿
出版：更新：

北非國家利比亞東部日前遭風暴「丹尼爾」吹襲，據報受災人數衆多，無國界醫生對此深感悲痛。組織目前未有在利比亞受洪水影響的地區開展工作。 不過，一支由後勤和醫護人員組成的緊急隊伍正趕往重災區德爾納（Derna），預料日內經陸路抵達。無國界醫生亦正與德爾納的主要援助組織利比亞紅新月會密切聯繫，並將捐贈急需的物品。

德爾納因洪水被分成東、西兩部分，交通往來非常複雜，救援人員前往當地有困難。無國界醫生將向災區捐贈物資，包括：400個裹屍袋以處理罹難者遺體、200個醫療套裝（內含消毒劑、敷布、縫合線、繃帶等的敷料包）以治療傷者，以及足以應對250名傷病者的傷亡事故護理套裝（包括手套、抗生素、敷料、外科口罩等）。

+1

無國界醫生利比亞行動副經理沙恩特爾（Matthieu Chantrelle）表示，不同組織、人員正帶著各類物資抵達災區，但由於參與者衆多，協調工作因而變得複雜。他說，目前先要著手處理遺體管理，並確保傷者得到救治：「災民的心理健康方面似乎存在很大的援助缺口。根據我們掌握的信息，目前還沒有任何參與救援的行動方對此做出回應。」

根據初步估計，受災人數達3萬人。鑑於災情嚴重，組織預計一些醫療設施已受損，有需要恢復醫療服務，讓仍留在災區或因洪水而流離失所的人能獲得護理。根據組織所得的資訊和觀察，利比亞各界已團結一致發揮動員力救災。無國界醫生的團隊抵埗後，將評估當地醫院及醫療需求，以便儘快派出救援人員。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

加入我們：https://msf.hk/zh-hant/work-in-the-field

訂閱通訊：https://msf.hk/zh-hant/enews-subscription

捐款支持：https://msf.hk/zh-hant/donation

他們的死　被全世界遺忘了利比亞遭洪水蹂躪　聯合國：當地預警不足　大部分死傷原本可避免利比亞水災重創德爾納市　市長：或有2萬人喪生利比亞同遭「500年一遇」水災？　內戰遺害陷更大於災難利比亞「魔鬼洪水」毀掉德爾納市四分之一　逾3000死過萬人失蹤利比亞苦於10年內戰遺禍　怎堪洪澇摧殘　古城德爾納慘遭大水重創習近平就利比亞受災向利比亞總統委員會主席致慰問電
利比亞
水災