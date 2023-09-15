利比亞災情嚴竣　無國界醫生派員評估災情急贈物資

北非國家利比亞東部日前遭風暴「丹尼爾」吹襲，據報受災人數衆多，無國界醫生對此深感悲痛。組織目前未有在利比亞受洪水影響的地區開展工作。 不過，一支由後勤和醫護人員組成的緊急隊伍正趕往重災區德爾納（Derna），預料日內經陸路抵達。無國界醫生亦正與德爾納的主要援助組織利比亞紅新月會密切聯繫，並將捐贈急需的物品。



德爾納因洪水被分成東、西兩部分，交通往來非常複雜，救援人員前往當地有困難。無國界醫生將向災區捐贈物資，包括：400個裹屍袋以處理罹難者遺體、200個醫療套裝（內含消毒劑、敷布、縫合線、繃帶等的敷料包）以治療傷者，以及足以應對250名傷病者的傷亡事故護理套裝（包括手套、抗生素、敷料、外科口罩等）。

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無國界醫生利比亞行動副經理沙恩特爾（Matthieu Chantrelle）表示，不同組織、人員正帶著各類物資抵達災區，但由於參與者衆多，協調工作因而變得複雜。他說，目前先要著手處理遺體管理，並確保傷者得到救治：「災民的心理健康方面似乎存在很大的援助缺口。根據我們掌握的信息，目前還沒有任何參與救援的行動方對此做出回應。」

根據初步估計，受災人數達3萬人。鑑於災情嚴重，組織預計一些醫療設施已受損，有需要恢復醫療服務，讓仍留在災區或因洪水而流離失所的人能獲得護理。根據組織所得的資訊和觀察，利比亞各界已團結一致發揮動員力救災。無國界醫生的團隊抵埗後，將評估當地醫院及醫療需求，以便儘快派出救援人員。

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無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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