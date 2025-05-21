特朗普：選定金穹導彈防禦系統設計及負責人　耗資1750億美元打造

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月20日表示，他已經選定將耗資1750億美元（約1.37萬億港元）的「金穹」導彈防禦系統的設計方案，以應對來自中國和俄羅斯的威脅。特朗普同時宣布委任太空軍太空作戰部副部長蓋特萊恩（Michael Guetlein）擔任首席項目經理（lead program manager），監督計劃實行。



據路透社報道，特朗普在白宮記者會上表示，金穹導彈防禦系統將保衛美國家園，預料可在2029年總統任期結束前全面投入使用，

報道指，「金穹」系統於今年1月由特朗普首次下令打造，旨在建立一個衛星網絡，用於探測、追蹤並攔截來襲的導彈。該防禦系統可以部署數百顆衛星用於導彈探測和追蹤。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，左）與赫格塞思（Peter Hegseth，右）共同宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

美國會預算辦公室本月估計，要完成「金穹」，在未來二十年內可能需要耗資高達8,310億美元（約6.5萬億港元）。

據報道，金穹的構思受到以色列「鐵穹」防禦系統的啟發，該防禦系統可以保護以色列免受導彈和火箭的攻擊。值得一提的是，特朗普的「金穹」比「鐵穹」規模更大，將由數百枚衛星及導彈探測和追蹤設備組成，預計具備陸基及空基能力，能夠在潛在攻擊的四個階段，包括導彈發射前、導彈飛行初期、導彈飛行途中，以及墜落擊中目標前，進行追蹤及攔截。

特朗普表示，該計劃將於2029年1月，他的總統任期結束前完工，並表示阿拉斯加將成為該計劃的重要組成部分，佛羅裡達州、喬治亞州和印第安納州也將從該計劃中受益。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

報道指，金穹計劃的預算情況暫時並未明朗。共和黨議員提議為金穹計劃提供250億美元（約1957億港元）的初期撥款，該筆款項屬於總值1500億美元（約1.17萬億港元）國防計劃的一部份，惟這筆資金與一項具爭議的法案捆綁在一起，該法案現時在國會面臨重大障礙。