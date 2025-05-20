特朗普簽署法案打擊AI深偽色情照　禁止未經同意發布私密影像

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月19日簽署《刪除法案》（Take It Down Act），規定未經當事人同意發布私密影像，包括用AI製作的深偽照（Deepfake），屬於聯邦犯罪，發布者可處以最高3年監禁以及罰款。網站和社媒公司必須在受害者提出要求後的48小時內刪除此類資料。該法案旨在對網絡性剝削行為進行處罰，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也一同簽署法案以表支持。



這項刪除法案是第一夫人梅拉尼婭的一項重要倡議，並在其遊說下被國會予以通過。在簽署儀式上，梅拉尼婭表示該法案將有助於保護兒童免受網絡和AI虛假圖像的剝削。

特朗普則表示，使用AI製作圖像的激增意味着，「無數女性受到深度偽造，和其他違背她們意願傳播的露骨圖像的騷擾。」他說：「今天，我們將徹底禁止這種行為。」

該法案由德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）和明尼蘇達州民主黨參議員克洛布撤（Amy Klobuchar）提出，獲得國會兩黨壓倒性的支持。於4月在眾議院以409票贊成、2 票反對的結果獲得通過，並在參議院獲得一致同意。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月19日在白宮玫瑰園簽署《刪除法案》（Take It Down Act）。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也一同簽署，以示支持。（Reuters）

議員克魯茲稱，《刪除法案》對色情報復和深偽圖片濫用的受害者來說，是一項歷史性的勝利。「那些利用新技術發布此類剝削性污穢內容的犯罪者，現在將面臨刑事處罰，大型科技公司也將不再被允許對此類惡劣內容的傳播視而不見。」