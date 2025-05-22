朝鮮驅逐艦下水儀式發生事故　金正恩親眼目睹要求嚴肅調查

朝鮮一艘500噸級新驅逐艦5月21日在東北部清津一間造船廠的下水儀式中發生事故，朝中社報導指軍艦底部發生部份「破碎」，令軍艦的失衡，艦首無法離開船台。朝鮮領導人金正恩因應事故發生嚴厲斥責，稱將在下月召開的黨中央委員會全會上對此事立案審查。



綜合韓聯社、朝中社報道，這艘軍艦下水時，船尾部份的下水滑板先脫離擱淺，部分區段船底被破孔導致船艦失衡，船首部分未被脫離船台。

報道將原因歸咎於下水過程中，因指揮不熟、操作不慎，沒能保障底盤移動平行度。

2025年4月26日，朝鮮南浦，圖為朝鮮一艘停泊在港口的新型5000噸級軍艦，並非今次發生損毀的軍艦。（朝中社 Via 路透社）

金正恩出席下水儀式時目睹事故發生，強調不可接受，指責這起事故完全由做事不慎、不負責任和不科學的經驗主義所造成。報道指，金正恩還將責任歸咎於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠的有關人員。

金正恩已下令盡快修復軍艦，強調事關「國家權威」的政治問題，限期在今年6月的勞動黨中央委員會全會召開前「無條件」修好軍艦。