朝鮮驅逐艦下水儀式發生事故 金正恩親眼目睹要求嚴肅調查
撰文：官祿倡
出版：更新：
朝鮮一艘500噸級新驅逐艦5月21日在東北部清津一間造船廠的下水儀式中發生事故，朝中社報導指軍艦底部發生部份「破碎」，令軍艦的失衡，艦首無法離開船台。朝鮮領導人金正恩因應事故發生嚴厲斥責，稱將在下月召開的黨中央委員會全會上對此事立案審查。
綜合韓聯社、朝中社報道，這艘軍艦下水時，船尾部份的下水滑板先脫離擱淺，部分區段船底被破孔導致船艦失衡，船首部分未被脫離船台。
報道將原因歸咎於下水過程中，因指揮不熟、操作不慎，沒能保障底盤移動平行度。
金正恩出席下水儀式時目睹事故發生，強調不可接受，指責這起事故完全由做事不慎、不負責任和不科學的經驗主義所造成。報道指，金正恩還將責任歸咎於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠的有關人員。
金正恩已下令盡快修復軍艦，強調事關「國家權威」的政治問題，限期在今年6月的勞動黨中央委員會全會召開前「無條件」修好軍艦。
金正恩視察多兵種戰術訓練 強調部隊完成戰爭準備金正恩：朝鮮出兵援俄是正義 否則韓國將效仿烏克蘭金正恩偕女兒訪俄羅斯駐平壤使館 朝鮮外交部：朝俄將永遠在一起金正恩指導短程導彈與遠程炮聯合訓練 強調提升核武戰備狀態