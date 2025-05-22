小特朗普暗示未來可能參選美國總統

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長子小特朗普（Donald Trump Jr）暗示，他可能會競選公職，並嘗試接替他的父親成為美國總統。



彭博社報導，小特朗普星期三（5月21日）在卡塔爾經濟論壇上被問及是否考慮參選時說：「我不知道，也許有朝一日吧。」

小特朗普的大部分職業生涯都在特朗普集團工作，公司專注於高端房地產開發。他也是特朗普經濟政策的堅定支持者。在特朗普第二個任期中，小特朗普的影響力日益上升，並曾積極推動萬斯（JD Vance）出任副總統。

小特朗普說：「我覺得我父親真正改變了共和黨……無論你如何看待它，它現在是『美國優先』的政黨，是『讓美國再次偉大』（MAGA）政黨。」

儘管小特朗普很少公開談論自己的政治抱負，但近年來他變得更加直言不諱。他頻繁出席競選活動，頻登電視節目，並在共和黨全國代表大會上發表黃金時段演講。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

儘管美國憲法設定兩屆總統任期的限制，但特朗普本人的表態使得外界猜測，他或試圖尋找途徑於2028年再次參選。

此外，在他的首屆任期內，女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）是政府中的重要顧問。但在第二屆任期裡，他們基本處於幕後。小特朗普則愈發成為家族中最受關注的一員，但他在白宮並沒有正式職務，而是加入專注於保守派傾向企業的投資公司1789 Capital。

小特朗普在多哈出席論壇時，還批評歐洲的營商環境，並將歐洲與卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋等波斯灣國家作對比。特朗普上周訪問中東三國期間，宣佈與三國達成數千億美元的投資協定。

小特朗普說：「如果對比這裏與西歐的狀況，這裏才是理性投資的地方……人們在努力工作，也不會面對如此壓抑的監管環境。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

