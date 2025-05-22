特朗普「伏擊」南非總統：這是一場鴻門宴

這真是一場鴻門宴。



當着南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和眾多記者的面，特朗普（Donald Trump）突然下令：關燈，播電視。他的總統辦公室裏，早就準備了一台大電視機。播放的影片，是一個南非反對派黑人領袖在咆哮：殺死布爾人。



本文轉載自公眾號「牛彈琴」



布爾人即南非白人，荷蘭人的後裔。我看到，很多西方媒體第一時間的反應，這是特朗普故意的伏擊，是對拉馬福薩的公開羞辱，意在指控南非在種族滅絕白人。以前，白人是南非黑人的統治階級，實行種族隔離；現在南非黑人掌權，在特朗普看來，在種族滅絕白人。

所以，特朗普上台後，對南非大棒揮舞。今年2月，美國凍結了對南非的援助；3月，美國驅逐了南非大使；最近，美國又接納了50多名的南非白人難民。就在拉馬福薩訪美前夕，美國又宣佈：抵制在南非召開的二十國集團峰會。特朗普拒絕去南非，但拉馬福薩卻來到了白宮。用南非政府的話說，這是一次「重塑雙邊經濟和商業關係」的訪問，南非不希望與美國關係繼續惡化。

在白宮，拉馬福薩對特朗普解釋，「你們的經濟體比我們大得多。我們只是一個小經濟體，但我們在許多問題上相互依賴。」「我們有關鍵礦物，你想要推動你自己的經濟增長和再工業化，我們可以提供這些，包括稀土礦物！」他說。嗯，全世界都知道，美國現在找稀土找得發狂。

但在白宮橢圓形辦公室，特朗普可以說一點面子都沒給拉馬福薩。這也是繼烏克蘭總統澤連斯基之後，白宮裏火藥味最濃的一次交鋒。特朗普拿起一疊A4打印紙，上面是一些白人的圖片。他告訴南非總統：「看！死亡。死亡。死亡。可怕的死亡。死亡。」他隨後將這些圖片遞給拉馬福薩，說：「這個家族全被消滅了……你們為什麼不逮捕那些呼籲種族滅絕的人？！」

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

為什麼呢？這就必須要提到南非的土地改革了。我看到，拉馬福薩努力解釋，南非憲法保護土地所有權，政府希望在公平的基礎上，重新分配土地，因為統治南非數十年的種族隔離政權，直到1994年才結束。

他對特朗普說：「貴國政府也有權徵用土地供公共使用……」但不等拉馬福薩說完，特朗普就打斷了他：「你正在從人們手中奪走他們的土地……」「我們沒有……」拉馬福薩回答。特朗普繼續指責，「他們被處決了，他們恰好是白人，而且他們中的大多數恰好是農場主，這是一個艱難的情況。我不知道你怎麼解釋……」

確實很戲劇性。南非真的存在種族滅絕嗎？拉馬福薩斷然否認。他告訴特朗普：「如果發生南非白人農民種族滅絕，我可以打賭，這三位先生不會在這裏，包括我的農業部長，他不會和我在一起。」因為在他這次訪美代表團中，有三位南非白人，即南非農業部長，還有兩位南非高爾夫球運動員。帶高爾夫球手到白宮，南非也是下了點功夫，知道特朗普最喜歡高爾夫球。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

問題出在哪裏？多少有點複雜。比如，土地問題。因為種族隔離的歷史問題，數據顯示，即使到今天，南非6300萬人口中，80%以上是黑人，但只擁有4%的私有土地，大部分土地，都掌握在南非白人即布爾人手裏。這顯然是不公平的。

所以，南非也在推進土地改革，比如允許國家「為了公共利益」徵用土地，在極少數情況下，無需補償所有者。至於所謂種族滅絕，拉馬福薩認為，這其實只是普通的犯罪，「不幸的是，被罪犯殺害的人，不僅有白人，他們中的大多數是黑人。」

路透社也看不下去，發了一個事實澄清稿件，認為「特朗普發表了多項虛假陳述，並歪曲了有關南非白人少數族裔被迫害的一些事實」。其中，就有所謂的種族滅絕陰謀論，這「在全球極右翼聊天室中流傳了至少十年，得到了特朗普的盟友、出生於南非的馬斯克的公開支持」。

也就是說，這不過是白人至上主義者的觀點，只是特朗普很認同。哦，馬斯克也出現在了白宮現場，一直盯着拉馬福薩。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

但事實呢？事實是南非是世界上謀殺犯罪率最高的國家之一，平均每天，就有72人被暗殺，其中絕大多數都是黑人。我們也不用迴避，也有不少我們的同胞，在南非遇害。比如，在2024年，南非警方的數據，全國發生了26232起謀殺案，只有44起與農業社區有關。其中，8名受害者是農場主。

也就是說，確實有白人農場主被打死，但這個數據，與被打死的黑人來說，完全不是在一個量級。

還有，在白宮播放影片中，一群黑人在高唱「殺死布爾人」，這首歌起源於南非種族隔離時期。特朗普很不理解，這不是宣揚種族滅絕嗎？南非憲法法院就裁定：唱這首歌，不是仇恨宣傳，因為這是南非歷史性的解放口號，而不是字面上的煽動暴力。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，南非出生的億萬富翁（Elon Musk）也有出席。（Reuters）

但特朗普不管，他準備了A4紙，準備了電視機，準備了影片，當眾羞辱拉馬福薩，指責南非種族滅絕，還多次打斷對方的解釋。

最後，怎麼看？第一，拉馬福薩比澤連斯基老練。知道這肯定是一場鴻門宴，知道特朗普肯定各種手段都會上，因此他做好了充分的思想準備，特意穿了身筆挺的西裝。即便不斷被特朗普打斷，他也就是笑一笑。不然，真可能又會出現澤連斯基那一幕——被憤怒的特朗普趕出白宮。這也提醒其他國家領導人，要警惕特朗普的「橢圓形辦公室伏擊」。

以前，在這裏會見，是一種外交禮遇，現在則是「暗藏殺機」——特朗普會採取各種手段，當着媒體記者的面，讓弱小國家領導人難堪，展現美國的霸道和強勢。有意思的是，這次幫拉馬福薩解圍的，還有美國記者。

因為NBC記者就哪壺不開提哪壺，現場詢問特朗普：卡塔爾贈送你的空軍一號，怎樣了？特朗普勃然大怒：「你在說什麼？你知道，你得離開這裏。這和卡塔爾的噴氣式飛機有什麼關係？」

拉馬福薩順勢跟特朗普開玩笑：「對不起，我可沒有飛機送給你。」兀自恨恨不休的特朗普回答：如果南非送一架噴氣式飛機，「我也會接受」。他真是什麼都想要啊！

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

第二，社會和諧很重要。實事求是地說，南非的社會和諧是存在嚴重問題的。一年那麼多謀殺事件，誰去誰害怕，這也極大影響了社會穩定和經濟發展。白人種族隔離時期，南非是非洲最富裕也是最大經濟體，但現在，南非經濟也出現了很多問題。

當然，這還有一個歷史公平問題。不管從哪個角度看，佔總人口80%的黑人，只擁有4%的土地，這個社會能夠和諧穩定嗎？怎麼儘快降低犯罪率，怎麼順利推進土地改革，對南非來說，這是壓倒一切的問題。關鍵是發展經濟、降低失業率，但特朗普大棒揮舞，又給南非更大經濟壓力。這也是拉馬福薩硬着頭皮也要赴鴻門宴的原因。

第三，美國真在意殺戮和公平嗎？我看到，很多人就憤憤不平。特朗普，那麼上心南非，那麼羞辱一國總統，就因為他認為的遇害對象，是南非白人。但你看看加沙，一年多時間裏，已經有5萬多人被打死，可憐絕大多數都是婦女和兒童。

如果要打印在A4紙上，那這些A4紙，特朗普可以擺滿自己的整個辦公桌。哈馬斯不分青紅皂白，殺戮以色列平民，這肯定要被譴責；但冤有頭債有主，以色列這樣對加沙大打出手，難道就是對的？全世界無可奈何，國際社會麻木地看着，這是全世界的恥辱。特朗普憤怒了嗎？他發飆了嗎？他公開譴責了嗎？這個不公平的扭曲的世界！