美國商務部：中國電池材料補貼達721% 將開徵反補貼稅
撰文：外部來稿(國際)
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據彭博社報道，當地時間5月20日，美國商務部初步裁定中國關鍵電池組件受到「不公平補貼」，這為後續加征反補貼關稅鋪平道路。
據報道，當地時間5月20日，美國商務部國際貿易管理局網站發佈「對原產於中國的活性陽極材料反補貼調查」的初步裁定公告。其中稱，中國企業從補貼中獲利，兩家中國企業補貼率超過700%，其他中企補貼率為6.55%。
活性陽極材料是電動汽車電池的關鍵，包括石墨、矽等材料。
報道顯示，美國石墨生產商是請求調查的請願方之一，他們要求調查中國的大規模政府補貼是否人為壓低了價格，讓他們更難參與競爭。
據悉，2024年12月，美國活性陽極材料生產商聯盟向美聯邦機構遞交了請願書，要求調查中國公司是否違反了反傾銷法。該聯盟希望對中國石墨徵收高達920%的懲罰性關稅。
該案的最終裁決預計將於今年晚些時候作出，獨立於美國總統特朗普對貿易夥伴加征的廣泛關稅，以及計劃對半導體、藥品等商品徵收的額外關稅。
彭博社援引諮詢公司Capstone LLC數據稱，中國生產全球大部分的石墨，美國59%的天然石墨和68%的人造石墨進口依賴中國。
今年3月，美國國會眾議院曾通過《與依賴外國對手電池脫鈎法案》，禁止美國國土安全部從包括寧德時代、比亞迪在內的6家中國公司購買電池。
本文獲《觀察者網》授權轉載