普京：俄軍將在烏邊境建「安全緩衝區」　形成100公里縱深抵烏軍

撰文：張涵語
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月22日在與政府官員的視像會議上宣布，將在俄烏邊境設立「安全緩衝區」，俄軍據報目前正在實施這項措施。該安全緩衝區將沿庫爾斯克州（Kursk）、布良斯克州（Bryansk）和別爾哥羅德州（Belgorod）邊境設立，以抵禦烏克蘭火力。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，俄羅斯退休上校馬特維丘克（Anatoliy Matviychuk）分析，安全緩衝區不僅是非軍事區，它旨在保護別爾哥羅德、庫爾斯克、布良斯克、克里米亞、扎波羅熱、赫爾松和頓巴斯地區免​​受北約炮火襲擊。

「北約提供的遠程火砲可以打擊70公里外的目標，加上30公里的安全距離，就能形成100公里的縱深緩衝區，這樣就可以將烏軍向後推100公里，他們就失去發動突襲、監視或用關鍵武器炮擊邊境城鎮的能力。」馬特維丘克解釋。

2025年3月28日，俄羅斯庫爾斯克，圖為小鎮蘇賈附近的天然氣補給站在受到無人機襲擊後爆炸冒火。（Reuters）

烏克蘭外交部其後回應有關聲明，稱普京的言論進一步證明俄羅斯對和平沒有真正的興趣。

普京21日到庫爾斯克州視察。據報這是自4月26日俄方宣布收復庫爾斯克州以來，他首次到訪當地。普京強調，需立即採取措施恢復和重建緩衝區附近地區，包括協助當地居民返回家鄉，和恢復交通網絡等基礎設施。

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