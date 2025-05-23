路透社：美國邀請日韓台官員訪阿拉斯加　商討投資能源計劃

路透社5月23日引述兩名知情人士報道，美國政府邀請日本、韓國及台灣官員訪問阿拉斯加，討論包括一項主要輸氣管的計劃。



消息人士指，美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）及能源部長賴特（Chris Wright）將於6月2日主持有關活動，內容包括到擁有天然氣田的偏遠地區北坡（North Slope）視察，以及討論在北極共同開發能源等。華府計劃在當地興建造價440億美元、全長約1300公里的輸氣管，再將天然氣轉化為液態，運送到亞洲等市場。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）嘗試以關稅迫使日韓等盟友購買美國能源，稱日韓兩國希望向該輸氣管計劃投資數以萬億美元。不過消息人士透露，今次會面或難以取得主要成果。

美國天然氣：圖為路透社在2022年5月19日製作的圖片，顯示一架液化天然氣載運船的模型，背景為美國星條旗。（Reuters）

對於有關計劃，日韓官員及商界顯得較為審慎，日本首相石破茂2月與特朗普會面時，曾為此表示樂觀。報道提到，韓國貿易部長安德均及日本經濟產業大臣武藤容治分別獲邀參加，惟韓國在6月3日舉行總統選舉；武藤則要出席國會會議，因此他們都認為時機比較尷尬。

台灣經濟部則稱，台灣中油早前同意在阿拉斯加投資該輸氣管計劃後，同意派員赴美出席活動。