美國液化天然氣行業警告：徵港口費將損害能源戰略　無法遵守新規

美國貿易代表辦公室辦公室上周發布公告，宣佈要對中國建造和運營的船隻徵收高額「港口費」，相關措施將從今年10月中旬起生效。由於全球主要航運公司的船隊普遍使用中國建造的船舶，此舉引發美國多個行業的擔憂。



據英媒4月27日報道，美國液化天然氣行業近日對特朗普政府發出警告稱，目前美國沒有能力建造液化天然氣船，對中國船隻徵收「港口費」無法促進美國國內的船舶製造，反而將損害美國生產商在全球液化天然氣行業的主導地位和美國的能源戰略。

美國石油協會（API）在本周給美國政府的一封遊說信中表示，美國液化天然氣生產商無法遵守貿易代表辦公室的新規定，現在沒有美國建造的液化天然氣船，美國造船廠也沒有能力在2029年之前建造新的液化天然氣船，因此「港口費」規定將大幅增加船舶的成本。

2025年4月26日，美國新澤西州，圖為特朗普結束教宗方濟各葬禮後乘機飛抵紐瓦克（Newark）機場。（Reuters）

API擔心，未來美國政府可能採取進一步措施，使用類似的貿易手段來暫停出口許可證。該組織在信中警告稱，這些規則只會損害美國生產商在液化天然氣行業的主導地位，並且不利於美國「鞏固全球能源超級大國地位」的戰略。

API負責企業政策的副總裁亞倫·帕迪利亞（Aaron Padilla）告訴英媒，API理解提振美國造船業的重要性，但對特朗普政府的規定感到擔憂。帕迪利亞說：「我們會繼續與美國貿易代表辦公室和能源部合作，支持使消費者受益並促進美國能源主導地位的可行且持久的政策。」

美國液化天然氣行業還要求特朗普政府免除汽油、液化石油氣等原油及成品油產品的海運關稅，他們認為，此類費用將破壞供應鏈並打擊行業競爭力。

行業組織液化天然氣中心的執行董事查理·裏德爾（Charlie Riedl）稱，相關措施可能破壞長期合同的穩定性，提高全球買家的成本，並威脅美國作為主要液化天然氣出口國的地位，「這就是為什麼我們敦促貿易代表辦公室完全免除對液化天然氣及其運輸船的措施。」

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）會晤。（Reuters）

英媒稱，美國在2023年超過澳洲，成為世界最大液化天然氣出口國，去年每天出口約3.37億立方米液化天然氣。該行業每年為美國創造340億美元出口，已成為特朗普政府「能源主導」議程的核心。

當地時間4月17日，美國貿易代表辦公室發布公告，宣佈將從10月中旬起對中國船東及運營商收取每航次每淨噸50美元的「港口費」，並在未來三年內每年增加每淨噸30美元的費用。對於其他國家運營商使用的中國建造船舶，則按照每淨噸18美元或每集裝箱120美元收費，三年內費用也將逐步增加。

美國貿易代表辦公室還宣佈，美國政府將在三年後啟動第二階段措施，限制使用外國船隻運輸液化天然氣，以提振美國造船業。

由於美國現在缺乏建造液化天然氣船的能力，特朗普政府的計劃遭到業界人士的質疑。金融分析機構標普全球23日發文稱，統計數據顯示，目前中國製造的船舶約佔全球在役液化天然氣船隊的7%，但中國造船廠一直在擴大其市場份額，約佔到液化天然氣船訂單的28%。

美國哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員艾拉·約瑟夫（Ira Joseph）認為，美國無法在2029年前建造出新的液化天然氣船，「造船廠現在既沒有做這件事的經驗，也沒有技術。」

2022年5月19日，圖為液化天然氣（LNG）運輸船的模型置於一面美國國旗之前。（Reuters上）

液化天然氣中心執行董事裏德爾也表示，特朗普政府提出的「使用美國建造、懸掛美國國旗的船隻運輸美國液化天然氣」的要求根本不可行，「現在我們沒有這樣的船隻，建造它們需要幾十年時間，這使得我們行業無法遵守這樣的規定。」

對於特朗普政府宣佈徵收「港口費」，中國外交部發言人林劍18日表示，徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤的做法。中方將採取必要的措施捍衛自身的合法權益。

本文獲觀察者網授權轉載

