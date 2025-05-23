法國史上最大規模虐童案醫生認罪　25年性侵299人　最小僅1歲

據英國廣播公司（BBC）、英國天空新聞網（Sky News）等媒體報道，當地時間5月20日，犯下法國史上最大規模虐童案的前外科醫生斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）承認，自己對數百名患者實施了性虐待，其中大部分未滿15歲，並表示自己對兩名受害者的死亡「負有責任」。



過去幾週，法庭出示兩名受害者維內特（Mathias Vinet）和魯赫（Alan Roux）的照片，其親屬稱，兩人在童年時期遭受斯庫阿爾內克性侵創傷後自殺身亡。維內特於2021年因服藥過量而死亡，魯赫於2020年被發現在家中上吊身亡。

當地時間5月20日，現年73歲的斯庫阿內克在法庭上用顫抖的聲音表示：「我始終記得最後庭審時出示的那兩張照片。他們死了，而我負有責任。」

犯下「變態行徑」的斯庫阿爾內克曾是一位受人尊敬的小鎮外科醫生，2017年他因涉嫌強姦其侄女、一名6歲女孩和一名年輕病人而被捕。2020年，他被判處15年監禁。

被捕後，警方搜查他的住所，發現兒童大小的性愛娃娃、30多萬張虐待兒童的圖片，以及數千頁精心編寫的日記。在日記中，斯庫阿內克詳細記錄了他在25年間對年輕患者實施的性侵行為。

斯庫阿爾內克起初否認毆打或強姦兒童，並狡辯稱他的日記只是記錄了他的「幻想」。他曾在日記中數次寫道：「我是一個戀童癖者」。

但其律師泰西耶（Maxime Tessier）透露，當被問及日記中提到的眾多人物是否均為其潛在性侵對象時，斯庫阿爾內克回答 「是的」。

目前，斯庫阿內克面臨300項獨立罪行的指控，包括111宗強姦案和189宗性侵犯案，這些罪行分別發生在12間醫院，審判預計將於當地時間5月28日結束。

由於大量受害者在侵害發生時處於麻醉狀態，對襲擊事件沒有任何記憶，當警方聯繫他們並告知他們的名字以及關於被虐待的生動描述出現在斯庫阿爾內克的日記中時，他們深感震驚和痛苦。

今年3月，在一場閉門庭審中，斯庫阿爾內克承認，在1989年至2014年間，他對299名受害者實施了性侵，其中許多人是在麻醉狀態或術後甦醒時遭侵害。

更令人髮指的是，受害者的平均年齡僅為11歲，其中158人為男性，256人在案發時未滿15歲，最小的僅1歲‌，最大的70歲。

庭審初期，斯庫阿爾內克向法庭表示，自己「犯下了卑劣行徑」，並「理解且承認」給許多患者造成了痛苦。庭審信息顯示，早在1985年左右，勒斯庫阿內克的幾名家庭成員就已經意識到他對兒童的「令人不安」的行為，但並未進行干預。

斯庫阿爾內克在庭審期間多次向受害者道歉，承認自己的行為「令人髮指」。代表多名受害者的律師科杜（Romane Codou）向媒體表示，斯庫阿爾內克的認罪「安撫了受害者」，並「讓他們得以終結這場受制於被告的可怕辯論」。

儘管這是法國歷史上規模最大的兒童性侵案，但許多受害者認為該案件在法國國內未引起足夠關注。「斯庫阿爾內克受害者聯盟」表示，此次審判未能引起政界人士和整個社會的關注「令人震驚」。該組織在聲明中稱：「醫療界和政界均未從中吸取教訓。」

早在2005年，美國聯邦調查局（FBI）就曾向法國當局發出警告，稱斯庫阿爾內克涉嫌訪問兒童虐待網站，但最終他僅被判處四個月緩刑，且無需接受醫療或心理治療。此後，勒斯庫阿內克沒有受到醫療部門任何處罰，他繼續擔任外科醫生，經常為兒童做手術並負責他們的術後護理。

2006年8月，他甚至被菲尼斯泰爾省（Finistère）的坎佩萊（Quimperlé）醫院授予永久職位，該院院長雖然已被告知此人罪行，但卻沒有對他的醫師資格有任何異議。

兒童保護倡導組織「兒童之聲」譴責稱，法國的醫療與司法「長期失靈」，且存在「關鍵的制度缺陷」，導致斯庫阿內克仍能持續性侵兒童。

法國國家醫生協會也對斯庫阿爾內克提出訴訟，並於3月表示「深感遺憾」，稱本應「阻止他執業」。該協會在聲明中稱：「這一事件暴露了醫生協會各部門之間的溝通缺陷，我們對此深感懊悔。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

