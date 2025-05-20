美國財長談卡塔爾送飛機：同法國人送自由女神像差不多嘛

在美國總統特朗普宣布接受卡塔爾贈送的波音747飛機後，美國輿論一時譁然，各路人馬紛紛質疑特朗普此舉有「受賄之嫌」。據美媒當地時間5月18日報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正試圖儘量淡化相關影響，在採訪中將卡塔爾贈送飛機和當年法國人贈送自由女神像、英國人贈送堅毅桌（曾被多任美國總統放於白宮辦公室中作為辦公桌）相提並論。



貝森特是在「國情咨文」（State of the Union）節目中接受採訪時提出這一說法的。當時記者正在向貝森特追問稱，卡塔爾提供的這份禮物實際上是一張「可能得在未來付錢的賬單」。貝森特則辯解道：卡塔爾不一定需要任何實際的回報。

貝森特說：「法國人給了我們自由女神像。英國人給了我們堅毅桌。我不確定他們是不是也都事先要求過什麼回報。」

一位卡塔爾官員此前表示稱，這架波音747飛機其實並不是送給特朗普的私人禮物，而是卡塔爾國防部贈送給美國國防部的。美國國防部會對這架飛機再進行改裝，增加安防功能和做其他改進，供美國總統使用。

不過，「卡塔爾將贈送特朗普一架波音747飛機還是在美國上下引起了巨大的爭議。除了許多媒體和民間人士質疑這是「總統公然受賄」之外，據報道，包括一些美國共和黨的參議員都認為這可能存在「安全和法律上的風險」。不過特朗普本人倒是對各方面的質疑感到很不高興。據《紐約時報》等媒體報道，在5月12號的採訪中被問到該問題時，特朗普面露慍色，嗆聲稱只有「蠢貨」才會拒絕這樣的饋贈。

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