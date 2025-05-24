俄烏戰爭｜雙方展開最大規模戰俘交換　首日各釋放390人

俄羅斯與烏克蘭5月16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行談判，會上雙方同意各自安排交換1000名戰俘，是自開戰以來最大規模的戰俘交換行動。俄烏雙方23日（周五）各釋放390名士兵和平民，共780人，並表示將在周末釋放更多囚犯。



據路透社報道，俄烏23日各自釋放了270名士兵和120名平民，接下來兩日還將釋放更多戰俘。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在電視演講中表示：「今天，已有近400人回家。」

2025年5月16日，俄羅斯與烏克蘭代表團計劃在土耳其伊斯坦堡舉行談判。圖為俄方代表團長，俄羅斯總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky，左)，烏方代表團長，烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov，右）。（Reuters，Getty）

據報道，獲釋的烏克蘭人乘坐巴士抵達北部切爾尼戈夫州（Chernihiv region）的一家醫院，他們面色蒼白，排隊走出醫院，其中大多數人都剃了光頭，身上裹着烏克蘭國旗。

2025年5月23日，俄烏進行戰俘交換期間，烏克蘭戰俘們在烏克蘭一處未知地點慶祝。（Reuters）

俄羅斯國防部表示，獲釋的俄國公民目前正在烏克蘭鄰國白俄羅斯接受心理和醫療援助，然後將被送回國內接受進一步治療。其中包括烏克蘭入侵期間在俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）被俘虜的平民。

2025年5月23日，俄羅斯國防部發布的影片截圖，俄烏雙方展開戰後最大規模的戰俘交換，圖為一批被烏克蘭軍方釋放的俄羅斯軍人在白羅斯一處未知地點舉起國旗慶祝。(Reuters）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周五表示，一旦目前的囚犯交換完成，莫斯科將向基輔提交一份草案，概述長期和平協議的條件。