俄烏戰爭｜雙方展開最大規模戰俘交換 首日各釋放390人
撰文：莊勁菲 王海
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俄羅斯與烏克蘭5月16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行談判，會上雙方同意各自安排交換1000名戰俘，是自開戰以來最大規模的戰俘交換行動。俄烏雙方23日（周五）各釋放390名士兵和平民，共780人，並表示將在周末釋放更多囚犯。
據路透社報道，俄烏23日各自釋放了270名士兵和120名平民，接下來兩日還將釋放更多戰俘。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在電視演講中表示：「今天，已有近400人回家。」
據報道，獲釋的烏克蘭人乘坐巴士抵達北部切爾尼戈夫州（Chernihiv region）的一家醫院，他們面色蒼白，排隊走出醫院，其中大多數人都剃了光頭，身上裹着烏克蘭國旗。
俄羅斯國防部表示，獲釋的俄國公民目前正在烏克蘭鄰國白俄羅斯接受心理和醫療援助，然後將被送回國內接受進一步治療。其中包括烏克蘭入侵期間在俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk）被俘虜的平民。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周五表示，一旦目前的囚犯交換完成，莫斯科將向基輔提交一份草案，概述長期和平協議的條件。
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