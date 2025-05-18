俄羅斯發射273架無人機攻烏克蘭　三年來最大規模無人機襲擊

烏克蘭指俄羅斯在和平談判後加大襲擊力度，更發動自2022年以來最大規模的無人機襲擊，導致一名女子死亡，至少三人受傷。



路透社報道，烏克蘭空軍周日（5月18日）說，截至當地時間早上8時，俄羅斯已發射273架無人機，主要目標是基輔中部地區，以及東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和頓涅茨克地區。

已經抵達羅馬的美國國務卿魯比奧，2025年5月17日在與梵蒂岡的烏克蘭問題特使會晤前表示，「美國對梵蒂岡長期以來在戰俘交換方面所作出的努力表示感激」。（Reuters）

根據空軍提供的數據，這是俄羅斯在戰爭期間對烏克蘭發動的最大規模無人機襲擊。今年2月23日，在俄羅斯全面入侵烏克蘭三周年前夕，莫斯科發射創紀錄的267架無人機，但此次的數量遠遠超過這個記錄。

烏克蘭當局說，持續不斷的俄羅斯無人機襲擊導致首都基輔一名28歲女子死亡，至少三人受傷，包括一名四歲兒童。

基輔和周邊地區，以及烏克蘭東部地區周六連續九個小時收到空襲警報，直到周日早上才解除警報。

烏克蘭反虛假信息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）說：「這是一個艱難的夜晚。俄羅斯人總是用戰爭和襲擊來恐嚇談判中的每個人。」

烏軍也說，一架俄羅斯無人機周六襲擊烏克蘭東北部蘇梅（Sumi）地區的一輛班車，造成九人死亡。

2025年5月15日，烏克蘭總統澤連斯基抵達土耳其安卡拉埃森博阿機場後，與媒體記者交談。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱此次襲擊是「故意的」，並敦促對莫斯科實施更嚴厲的制裁，因為莫斯科聲稱襲擊一處軍事設施。

俄羅斯和烏克蘭周五舉行三年來的首次直接會談，但未能促成基輔及盟友一直敦促的臨時停火。在伊斯坦布爾舉行的100分鐘會談後，雙方僅達成各交換1000名戰俘的協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

