韓國總統大選將至現反華潮　敵意言論四起　華人餐廳首當其衝

韓媒報道，韓國前總統尹錫悅遭彈劾期間，社會反華情緒漸趨高漲。前者被罷免後，對華敵意雖一度減緩，但隨着韓國將於6月3日舉行新一屆總統選舉，反華情緒再度興起。不少當地華人面臨大量仇恨言論和街頭示威騷擾，其中由華人經營的餐廳也屢遭針對。



《南華早報》5月22日報道，分析人士指，韓國反華情緒激增實非偶然，執政國民力量黨和其他極右翼派系政客愈來愈多地傾向發表反華言論，以在總統選舉前團結自己的支持者。

2025年1月25日，時任韓國總統尹錫悅的支持者參加在韓國首爾舉行的集會。（Getty）

韓國《中央日報》（Korea JoongAng Daily）稱，一名在首爾經營餐廳的中國公民從4月中旬起，開始在外賣應用程式上看到過百條、針對其餐廳的惡意評論，其中包括「我要用坦克摧毀天安門廣場」、「滾回你的國家」等等。

除了網上敵意言論外，右翼團體也開始舉行反華集會。報道稱，支持尹錫悅的保守學生團體上月17日在紫陽洞舉行集會，與會者高喊「把中國人趕出韓國」等口號，並一度與附近中國店主爆發衝突，最終需要警方介入。

有華人餐廳老闆對被針對感到莫名其妙，認為大多數當地華人甚至不關心韓國政治，不明白為何自己會成為攻擊目標。

圖為2010年11月27日，在中國廣州舉行的東亞運動會閉幕時，中國及韓國國旗在場內飄揚。（Getty）

《中央日報》引述淑明女子大學教授洪成洙（Hong Sung-soo，暫譯）警告說，韓國反華情緒已成為社會威脅，各界有必要開展宣傳活動，明確表明這並非韓國的主流民意。